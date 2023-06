Meilleur casino en ligne fiable (Comparatif 2023) − 11 sites de casino en français

Si vous voulez un casino en ligne fiable, alors suivez ce guide. Nous vous avons concocté une liste des 11 meilleurs casinos en ligne, chacun ayant été testé par notre équipe d’experts.

Pour vous, nous avons analysé des centaines de casinos en ligne afin de sélectionner la crème de la crème : cette liste ne contient que des casinos sécurisés, fiables, qui offrent de bons bonus et des moyens de paiement que vous utilisez régulièrement.

Sans plus attendre, sachez que le meilleur casino en ligne est Cresus Casino pour sa réputation inégalée auprès des joueurs et son bonus sans condition de mise.

Poursuivez votre lecture pour découvrir tous les casinos fiables qui composent notre liste, ainsi que nos critères de sélection.

Les 11 meilleurs casinos en ligne

Cresus - Le meilleur casino en ligne (300 € de bonus sans condition)

Wild Sultan - Une application mobile fluide

Lucky​8 - Un casino fiable proposant 2 bonus différents

Winstler - Un bonus de 9 500 € sur 5 dépôts

Madnix - Plus de 300 jeux en direct par Evolution

Magical Spin - Un bon casino proposant plus de 10 modes de paiement

Lucky 31 - Un beau casino avec un thème moderne

Fatboss - Un nouveau casino en ligne avec 70 jeux en direct

Dublin Bet - Des jeux de table retransmis en direct

Prince Ali - Des bonus hebdomadaires intéressants

1. Cresus Casino - Le meilleur casino en ligne en français

Avantages:

Catalogue propulsé par les meilleurs fournisseurs (Evolution, Pragmatic Play, etc.)

Plus de 10 ans d’expérience

300 € de bonus sans condition de mise

3 bonus de dépôt chaque semaine (jusqu’à 50 %)

Des agents compétents parlant bien le français

Inconvénients:

Service téléphonique uniquement accessible aux joueurs VIP

Le service client n’est pas disponible 24/7

Avec une expérience de plus de dix ans dans l’industrie, le casino Cresus se présente d’emblée comme un casino en ligne fiable. Il possède une licence de Curaçao et propose un bon catalogue de jeux provenant de fournisseurs réputés. Voyons cela plus en détail.

Sélection de jeux : 5/5

Le casino Crésus dispose de l’un des plus beaux catalogues de jeux de la toile. Ainsi, vous avez accès à plus de 2 000 jeux en ligne dont les meilleures machines à sous et des jeux à jackpots, y compris des titres Megaways, propulsés par les plus grands développeurs tels que Pragmatic Play et Betsoft.

Si vous aimez les jeux de table, vous pouvez jouer avec des croupiers en direct pour retrouver les mêmes sensations que dans un vrai casino. L’excellente sélection de jeux de table en direct est fournie par Evolution, le meilleur de l’industrie.

Bonus et récompenses : 5/5

Vous trouverez difficilement mieux ailleurs : sur Crésus, lorsque vous voulez retirer les gains de votre bonus, vous n’êtes soumis à aucune condition de mise. Ceci est très intéressant puisque la plupart des bonus fournis sur les casinos en ligne ont des conditions de mise de 40X ou plus.

Ce bonus de premier dépôt de 150 % jusqu’à 300 € devrait donc vous permettre de faire de beaux gains, maiss surtout de pouvoir les retirer facilement.

D’autres bonus vous permettront d’améliorer votre expérience de jeu, et ce, pendant toute la semaine. Le mercredi, vous pourrez bénéficier d’un bonus de 15 % sur tous vos dépôts n’excédant pas 500 €. Le vendredi, c’est un bonus de 30 % pour le même montant. Enfin, du samedi à 00h01 jusqu’au dimanche à 23h59, tous vos dépôts jusqu’à 250 € seront récompensés par un bonus de 50 %.

Modes de paiement : 4.75/5

Avant de démarrer une partie, vous devez passer par la case dépôt : le casino Cresus ne fait pas dans l’originalité, mais propose des modes de paiement largement utilisés, comme les cartes de crédit Visa et Mastercard, ainsi que les virements bancaires et les portefeuilles électroniques Skrill et Neteller.

Notons que les dépôts en cartes bancaires sont plafonnés à 1 000 € ; si vous souhaitez déposer davantage, il vous faudra passer par Skrill, qui autorise des versements jusqu’à 10 000 €.

Compatibilité mobile : 4.75/5

La compatibilité du casino Cresus sur vos appareils mobiles est excellente. En effet, toutes les sections du site s’adaptent selon la taille de votre écran, petit ou grand. La grande majorité des jeux en ligne sont disponibles depuis votre smartphone.

Support client : 4.70/5

La FAQ du casino Cresus est simple et bien organisée, de sorte qu’il est facile de trouver réponse à vos questions. Toutefois, si vous avez besoin de parler à un agent du service client, vous pourrez le faire par email ou par messagerie en direct, mais de 10 h à 22 h seulement (heure de France).

2. Wild Sultan - Le meilleur casino en ligne sur mobile

Avantages:

Les meilleurs délais de retrait (moins de 24h)

Bonus de bienvenue de 500 €

Des jackpots exclusifs

Des bonus fréquents jusqu’à 40 %

Application mobile dédiée

Inconvénients:

Messagerie indisponible la nuit

Bonus de bienvenue sur le 1er dépôt seulement

Créé en 2015, le casino Wild Sultan a de l’expérience dans le secteur. Offrant aux joueurs des fonctionnalités uniques, comme un excellent taux de redistribution sur les machines à sous, des volatilités variées et des promotions fréquentes, nous aimons aussi son interface. Simple, ergonomique, et belle à regarder avec son thème des Mille et une nuits. Pour autant, pas de fables ici : ce casino est sous licence de jeu du Curaçao, la protection des joueurs est donc une priorité.

Sélection de jeux: 4.90/5

De nouveaux titres sont récemment apparus dans le catalogue de jeux du casino Wild Sultan, ce qui porte le nombre total de jeux à près de 2 500. C’est un bon nombre pour les amateurs de machines à sous et de jeux de table, qui peuvent aussi bien trouver du choix que de la qualité. En effet, les meilleurs fournisseurs de jeux ont été convoqués pour alimenter ce catalogue : Play'n GO, Playson, Pragmatic Play, Relax Gaming, Yggdrasil…

Mais il n’y a pas que des grands noms parmi les fournisseurs : d’autres sont beaucoup plus jeunes dans l’univers des casinos en ligne, ce qui rend Wild Sultan intéressant si vous êtes à la recherche de nouveaux jeux auxquels vous n’avez jamais joué.

Bonus et récompenses : 4.75/5

Le bonus de bienvenue du casino Wild Sultan n’est disponible que sur le premier dépôt. Cela pourrait être un mauvais point, mais le montant est assez conséquent, offrant 100 % jusqu’à 500 € et 20 tours gratuits. De plus, vous pouvez retirer votre argent réel même si vous n’avez pas terminé de miser les gains de votre bonus, ce qui représente un réel avantage comparé à d’autres casinos en ligne.

Mais l’intérêt du casino Wild Sultan réside surtout dans le nombre de promotions récurrentes proposées. Des tournois sur les jeux de la semaine, des tours gratuits sur les jeux du fournisseur du mois et sur le nouveau jeu du jeudi, 40 % de bonus durant l’Happy Hour, etc. Le casino Wild Sultan est une vraie caverne d’Ali Baba pour les joueurs avides de bonus.

Modes de paiement : 4.75/5

Le casino Wild Sultan propose de nombreux moyens de paiement, comme les portefeuilles électroniques Skrill et Neteller, les cartes Visa et Mastercard, le coupon prépayé Cashlib, mais aussi la Paysafecard.

Fait notable : Ce casino en ligne permet de réaliser des retraits ultra-rapides, traités sous 24 heures et même souvent en quelques heures.

Compatibilité mobile : 5/5

Si vous aimez jouer dans les transports en commun (ou un peu partout ailleurs), Wild Sultan est probablement le meilleur casino en ligne pour vous. En effet, ce casino dispose de sa propre application mobile qui permet de jouer à tous les jeux d’argent de manière fluide et sans latence. On peut également faire des dépôts et des retraits facilement sur son téléphone ou sa tablette.

Support client : 4.50/5

Vous pouvez poser toutes vos questions à l’équipe d'assistance du casino Wild Sultan via la messagerie en direct, ouverte entre 10h et 22 h (heure de France). Pour gagner du temps, vous pouvez aussi consulter la FAQ qui recense toutes les questions les plus fréquemment posées par les joueurs. Enfin, vous pouvez bien sûr leur envoyer un mail, surtout si vous souhaitez envoyer un document ou une capture d'écran.

3. Lucky 8 - Un casino en ligne fiable qui propose le choix entre 2 bonus

Avantages:

2 bonus de bienvenue selon le montant que vous misez

De nombreuses promotions tout au long de l'année

Paiements instantanés vers les portefeuilles électroniques

Les meilleures machines à sous de Pragmatic Play

Une FAQ bien rédigée

Inconvénients:

Seulement 1 700 jeux disponibles

Difficile de trouver les mini-jeux

Retraits classiques : 3 à 5 jours

Le casino en ligne Lucky 8 est réputé pour être l'un des meilleurs casinos en ligne depuis sa création en 2017. Il continue d'innover et de maintenir une offre de jeux variée : les mises à jour régulières garantissent une expérience de jeu toujours actuelle. En outre, son design sobre est largement apprécié des joueurs.

Sélection de jeux : 4.50/5

Lucky 8 offre un catalogue de jeux d'argent en ligne comprenant environ 1 700 titres, dont les machines à sous populaires telles que Dog House Megaways et Sweet Bonanza de Pragmatic Play. Les machines peuvent être triées pour trouver celles avec des jackpots quotidiens ou incluses dans des tournois en direct.

En ce qui concerne le casino en direct, il y a 33 tables de jeux d'argent d'Evolution Gaming, y compris le blackjack, la roulette, les jeux télévisés et le poker. Les joueurs peuvent choisir entre des tables VIP et des parties à faible mise. En outre, Lucky 8 propose quelques mini-jeux comme Mines ou Plinko, bien qu'ils ne soient pas bien mis en avant sur le site.

Bonus et récompenses : 4.50/5

En vous inscrivant sur ce casino en ligne, avec le Lucky Deal vous pouvez choisir entre le bonus Découverte (50 € pour 20 € déposés) ou le bonus Aventure (100 % jusqu'à 200 €).

De plus, Lucky8 vous offre des récompenses tout au long de la semaine. Profitez de l'Happy Hour chaque mardi avec des free spins et un bonus sur vos dépôts. Les Surprise Friday vous réservent des offres surprises hebdomadaires, tandis que le Super Saturday vous permet d'augmenter vos dépôts chaque samedi.

Toute l'année, les promotions incluent des offres flash, des bonus free spins et des bons cadeaux, adaptés aux occasions spéciales telles que les anniversaires, Noël, Halloween, la Saint-Valentin, et plus encore.

Modes de paiement : 4.75/5

Lucky8 propose plusieurs options de paiement, y compris les cartes Visa et Mastercard, les virements bancaires et les portefeuilles électroniques tels que Neteller et Skrill pour des transactions plus rapides. De plus, ce casino en ligne accepte les dépôts en crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum, Ripple ou Litecoin.

Les retraits prennent généralement de trois à cinq jours ouvrés, avec une vérification de profil initiale requise pour les paiements par carte de crédit ou virement bancaire. En revanche, les paiements via des portefeuilles électroniques comme Skrill ou Neteller sont traités instantanément.

Compatibilité mobile: 4.50/5

Pas encore d’application dédiée pour jouer à Lucky 8 sur votre mobile, mais pas d'inquiétude à avoir : le site ouvert dans le navigateur s’adapte parfaitement à la taille de l'écran de votre smartphone ou de votre tablette grâce au code HTML5.

Support client : 4.50/5

En ce qui concerne le support client, Lucky8 offre plusieurs options pour aider les joueurs. Tout d'abord, une FAQ complète est disponible, fournissant des réponses aux questions les plus courantes.

Cependant, si les joueurs ont besoin d'une assistance supplémentaire, ils peuvent contacter l'équipe du casino par email ou via le Live Chat. L'équipe du service client est disponible tous les jours de 10h à 22h (heure de France) pour répondre aux demandes et résoudre les problèmes éventuels.

4. Winstler - Le meilleur casino en ligne pour les gros joueurs

Avantages:

Une réputation solide depuis 10 ans pour les paris sportifs et les jeux de casino

Un catalogue riche de plus de 4 000 jeux en ligne

Jusqu'à 9 500 € de bonus de bienvenue

Bonus de recharge jusqu'à 2 500 € les vendredis

Service client disponible en continu

Inconvénients:

Wager de 45x sur les bonus

Pas d’application mobile

Pas de section “Questions Frequentes”

Winstler est un casino en ligne qui existe depuis 2022 seulement. Afin d’attirer de nouveaux joueurs, le casino n'hésite pas à offrir de gros bonus aux nouveaux inscrits et aux joueurs fidèles. La ludothèque comprenant plus de 4 000 jeux est un autre bel atout de ce casino.

Sélection de jeux: 4.75/5

Winstler propose un catalogue de jeux impressionnant comprenant plus de 4 000 options. Ces jeux sont développés par plus de 30 fournisseurs leaders de l'industrie, dont plus de 3 000 sont également disponibles sur mobile. Vous pourrez par exemple jouer aux jeux les plus appréciés des joueurs de casino comme Gates of Olympus de Pragmatic ou encore Book of the Dead de Play ‘n Go.

De plus, Winstler offre une expérience de jeu en direct avec de véritables croupiers, permettant aux joueurs de profiter de jeux de cartes traditionnels tels que le poker et le blackjack, ainsi que des jeux télévisés comme la Gonzo Treasure Hunt, fournis par Evolution Gaming.

En outre, Winstler propose des paris sportifs en direct et avant-match pour les amateurs de paris sportifs, du football aux e-sport en passant par le tennis de table.

Bonus et récompenses : 4.75/5

Les gros joueurs apprécieront le bonus de bienvenue de Winstler, qui peut vous offrir jusqu'à 9 500 € répartis sur vos 5 premiers dépôts. Le bonus de premier dépôt est particulièrement généreux, avec un bonus de 300 % pouvant atteindre 500 €. Le bonus est soumis à une condition de mise de 45 fois, ce qui n’est pas extraordinaire mais tout de même raisonnable.

De plus, Winstler propose une autre promotion, le Friday Reload, offrant un bonus de recharge de 100 % sur vos dépôts suivants, jusqu'à 2 500 € à chaque fois. Une autre option intéressante est la possibilité de demander un bonus sans dépôt de 10 € en visitant la page des dépôts.

Modes de paiement : 4.50/5

En ce qui concerne les dépôts sur le casino en ligne Winstler, vous avez le choix parmi plusieurs options de paiement. Que vous préfériez utiliser des cartes bancaires telles que Visa, Mastercard ou Maestro, ou des méthodes alternatives comme Paysafecard, Neteller, Zimpler, SOFORT ou Skrill, le site vous offre une variété de choix. Winstler prend aussi en charge les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Litecoin et Ethereum pour vos transactions.

Pour les retraits, les portefeuilles électroniques offrent des délais plus rapides, généralement de 0 à 2 jours.

Compatibilité mobile: 4.50/5

Le site web du casino est optimisé grâce à la technologie HTML5, ce qui signifie que vous vous sentirez aussi à l'aise sur la version mobile de Winstler que sur la version bureau. La navigation sur smartphone est fluide et agréable, et vous aurez accès à toutes les fonctionnalités et options disponibles en ligne.

Support client : 4.25/5

Le service client de Winstler est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par e-mail et la plupart du temps par messagerie instantanée. Notez qu’il existe 3 adresses e-mail de contact : une pour le service client, une pour la vérification KYC et une pour les litiges. On déplore l’absence d'une FAQ en français, pourtant souvent bien utile aux nouveaux joueurs.

5. Madnix - Le meilleur casino en ligne pour les jeux en direct

Avantages:

Plus de 2 000 machines à sous

225 tours gratuits offerts aux nouveaux joueurs

Plus de 300 tables de jeux de casino en direct

Le guide casino disponible sur le site

L’univers original du professeur Nix

Inconvénients:

Seulement 100 € sur vos premiers dépôts

Les moyens de paiement variables selon la zone géographique

Depuis 2019, Madnix a été créé pour offrir à ses joueurs une expérience de jeu enrichissante avec des bonus exceptionnels. Au fil du temps, il a amélioré son offre en ajoutant constamment de nouveaux jeux variés. Selon les avis de joueurs que l'on peut lire sur Madnix casino, le site est reconnu pour sa richesse et sa sécurité.

Sélection de jeux: 4.75/5

La vaste ludothèque de Madnix vous séduira avec ses 3 300 jeux en ligne. Vous y trouverez une sélection minutieusement choisie provenant des meilleurs fournisseurs tels que Pragmatic Play, Play 'n Go et Relax Gaming, avec plus de 2 000 machines à sous à votre disposition. De plus, vous avez la possibilité de jouer gratuitement en mode démo pour explorer les mécanismes des jeux sans risquer d'argent réel.

En ce qui concerne les jeux en direct, Madnix propose 326 options fournies par Evolution Gaming, comprenant des jeux populaires tels que le blackjack, la roulette et le poker en ligne.

En outre, Madnix propose près de 100 mini-jeux, jeux de grattage et autres jeux d'argent, tels que le Loto, le Keno et le Bingo, dans la catégorie "Autres jeux".

Bonus et récompenses : 4.25/5

Sur Madnix, le bonus de bienvenue peut sembler modeste par rapport à d'autres casinos en ligne, avec un maximum de 100 €. Cependant, vous serez agréablement surpris par le nombre généreux de tours gratuits offerts, avec un total de 225 free spins répartis sur 3 machines à sous différentes: The Wild Machine, Multifly et Rise of Giza. Comme sur Crésus, ce bonus est assez avantageux car il n'impose aucune condition de mise ou de limite de gain.

Le dimanche, vous pouvez profiter jusqu'à 3 fois par jour d'un bonus de dépôt de 30 % allant jusqu'à 1000 €, sans aucune condition de mise ou de limite de gains. Chaque lundi et mercredi, si la chance ne vous sourit pas, vous pouvez récupérer jusqu'à 30 % de cashback. Enfin, le vendredi, vous pouvez bénéficier de 3 bonus de dépôt : 15 % jusqu'à 50 €, 25 % jusqu'à 50 € et 30 % jusqu'à 50 €.

Modes de paiement : 4.50/5

La disponibilité des méthodes de paiement sur Madnix peut varier selon votre pays. Vous aurez accès à des options telles que Visa, MasterCard, CashLib, ezeewallet et Neosurf. Pour nos joueurs canadiens, Interac est également disponible.

Les retraits sont généralement traités en moins de 24 heures, et les gains sont transférés dans un délai maximal de 48 à 72 heures sur Madnix. Veuillez noter que pour les retraits supérieurs à 2500 €, les délais de traitement peuvent être plus longs.

Compatibilité mobile : 4.75/5

Vous retrouverez sans problème l’univers déjanté du professeur Nix avec la version mobile de Madnix soigneusement développée pour offrir une expérience de jeu optimale aux joueurs qui préfèrent utiliser leur smartphone ou leur tablette. Le site est entièrement compatible avec les appareils Android et iOS, vous permettant ainsi de profiter de vos jeux préférés sur votre téléphone.

De plus, vous avez la possibilité de recharger votre compte et de retirer vos gains directement depuis votre smartphone, offrant ainsi une commodité maximale.

Support client : 4.75/5

Vous pourrez contacter le service d'assistance de Madnix en français via le chat et l'e-mail de 10h à 22h (heure de France). Il existe aussi un numéro de téléphone pour les joueurs anglophones, disponible 24h/24 et 7j/7.

Bon à savoir : Vous trouverez sur le site de Madnix un guide casino avec de nombreuses réponses à vos questions et même des astuces pour obtenir des bonus sans dépôt.

6. Magical Spin - Le meilleur casino en ligne pour ses modes de paiement

Avantages:

10 méthodes de paiement disponibles

Superbe catalogue de plus de 2 500 machines à sous

30 fournisseurs de logiciels de jeux de hasard

Jeux en direct

Inconvénients:

Procédure d’inscription trop longue

Pas de support téléphonique

Bonus de bienvenue limité

7. Lucky 31 - Le meilleur casino en ligne fiable pour son thème moderne

Avantages:

Thème dynamique et moderne

Excellents jeux issus des meilleurs développeurs

Un des meilleurs casinos en ligne pour les bonus

7 fournisseurs de jeux de casino en direct

Inconvénients:

Éventail de moyens de paiement trop restreints

FAQ introuvable ou bien cachée

RTP peu élevé sur certaines machines à sous

8. Fat Boss - Un des meilleurs casinos en ligne pour son Live Casino

Avantages:

Bonus de 350 € et 100 tours gratuits

Elu Top 10 des casinos de l’année par Lcb.org

Retraits possibles jusqu’à 20 000 € par mois

Protocole de sécurité SSL de 120 bits

Inconvénients:

Pas de programme VIP

Interface un peu encombrée

Thème Mafia peu valorisant pour l’image des casinos

9. Dublin Bet - Un casino en ligne fiable avec de bons jeux de tables

Avantages:

Jeux de table retransmis en direct depuis l’Hippodrome Casino London

Un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 150 €

Catalogue de 2 500 machines à sous

Le casino accepte les cryptomonnaies

Inconvénients:

Retraits uniquement en cryptomonnaies, virement bancaire ou par MiFinity

FAQ moins fournie que d’autres casinos

Club VIP accessible que sur invitation

10. Prince Ali - Un casino en ligne fiable avec des bonus hebdomadaires

Avantages:

Thématique visuellement très réussie

Jusqu’à 3 000 € de bienvenue

Recommandé par de nombreux sites de casino

Des bonus tous les week-ends

Inconvénients:

Pas encore de programme VIP

Exigence de mise de 60 x sur les bonus gratuits

Limite de retrait minimum de 50 €

11. Punt - Un des meilleurs casinos en ligne pour les cryptomonnaies

Avantages:

Pack de bienvenue jusqu'à 1 500 € + 500 free spins

Jeux instantanés

Paiement en BTC, Bitcoin Cash, LTC et bien d'autres

Compétitions entre joueurs

Inconvénients:

Pas de section VIP

Pas d’application dédiée

Temps de réponse du service client plutôt lent

Meilleur casino en ligne : quels critères de sélection ?

Voici les facteurs que nous avons pris en compte pour écrire cet article et dresser cette liste des meilleurs casinos en ligne.

Une bonne sélection de jeux

C’est le premier critère de ce comparatif : à notre avis, tout bon casino se doit de proposer un grand nombre de jeux de hasard. Nous voulons voir de la quantité, mais aussi de la qualité, avec les derniers grands lancements sortis des studios de développements des plus grands fournisseurs.

De nombreux bonus et promotions

Qui n’aime pas les cadeaux ? Nous savons que lorsque vous cherchez un nouveau casino en ligne dans lequel planter vos dents, il vous faut des bonus conséquents. Mais il n’y a pas que la taille qui compte ! Pour qu’un bonus soit réellement avantageux, les conditions de mise doivent être raisonnables. D’ailleurs, certains casinos proposent même des bonus sans dépôt.

Choix de moyens de paiement

Certains modes de paiement sont employés par toute la population, d’autres sont beaucoup plus marginaux. Il est important que vous choisissiez un casino en ligne qui propose l’une des méthodes de paiement que vous utilisez déjà.

Une excellente compatibilité mobile

La plupart des joueurs jouent désormais davantage depuis leur smartphone que devant leur ordinateur. Il est devenu possible, grâce aux évolutions technologiques des dernières années, de jouer au casino dans tous ses déplacements. Les casinos en ligne ont compris l’intérêt de rendre leurs sites compatibles à une utilisation mobile intensive, et se focalisent sur une conception en HTML 5.

Un service client efficace

Seuls les casinos en ligne fiables pouvant répondre aux questions que vous vous posez ont grâce à nos yeux. Nous testons la messagerie en direct, le temps de réactivité par email et le support téléphonique des casinos en ligne afin de nous faire un avis sur la question.

Meilleurs casinos en ligne - Questions fréquentes

Quels jeux de casino en ligne rapportent le plus ?

Les jeux de casino en ligne qui rapportent le plus sont le blackjack, la roulette et le poker. Le blackjack peut par exemple avoir un taux de retour dépassant les 99 %, tandis que même les meilleures machines à sous ont un taux de retour n’allant que jusqu’à 96 %.

Les bonus des casinos en ligne valent-ils vraiment le coup ?

Il est vrai que les casinos en ligne proposent des bonus pour attirer le client en premier lieu. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas intéressants ! Les bonus des casinos permettent de jouer gratuitement pendant un petit moment, voire même de gagner une somme que vous n'auriez pas pu décrocher si vous n’aviez fait fructifier que votre pécule de départ. Cela dit, les bonus des casinos ont souvent des conditions de mise, qu’il convient de bien consulter avant de jouer.

Suis-je obligé de jouer en argent réel sur un casino en ligne ?

Non, vous n’êtes pas obligé de jouer en argent réel sur un casino en ligne. Vous pouvez tout à fait jouer gratuitement sur un casino en ligne. Cela vous permet de découvrir le fonctionnement des jeux proposés, et de découvrir si un jeu vous correspond vraiment ou non. Mais pour gagner de l’argent réel dans des casinos, pas de secret : vous devrez bien passer par la case Dépôt.

Quelles sont les meilleures machines à sous en ligne ?

Les meilleures machines à sous en ligne sont celles avec le plus gros taux de retour au joueur. Ceci dit, certains joueurs aiment les machines à sous classiques, à 3 et 5 rouleaux, d’autres aiment les fonctionnalités spéciales comme la série MegaWays, d’autres encore ne jurent que par les titres tirés de films d’action américains… À vous de choisir ce qui compte le plus pour vous. Vérifiez simplement que le RTP (le taux de retour moyen au joueur) des casinos en ligne que vous envisagez soit d’au moins 90 %, et si possible de 95 % ou plus.

Quel est le casino en ligne le plus sérieux ?

Le casino en ligne le plus sérieux est Cresus. Ce casino jouit d’une réputation exemplaire auprès des joueurs depuis plus de 10 ans. Il est connu pour ses retraits rapides, son service client réactif et son site sans bugs. En outre, il dispose d’une licence de jeu du Curaçao.

Est-ce que les meilleurs casinos en ligne possèdent toujours une application mobile ?

Non, tous les meilleurs casinos en ligne ne possèdent pas d’application mobile. La plupart des sites de casino sont cependant optimisés sur mobile. Si vous jouez exclusivement sur votre téléphone, jouez plutôt sur Wild Sultan qui possède sa propre application mobile.

Comment jouer au casino en ligne en France ?

Pour jouer au casino en ligne en France, il faut consulter le site de l’Autorité nationale des jeux. En effet, l’ANJ régule les casinos en ligne français. Les joueurs français doivent donc s’assurer de jouer sur un casino en ligne français légal. À savoir que les casinos en ligne français ne proposent généralement que des jeux de cercle, et pas de machines à sous.

Comment trouver un casino en ligne français légal ?

Comme mentionné ci-dessus, il faut se rendre sur le site de l’ANJ pour trouver un casino en ligne français légal. Tout casino en ligne France doit être agréé par l’ANJ.

Comparatif des meilleurs casinos en ligne − Top 5

Voici un petit récapitulatif afin de vous aider à y voir clair parmi ce classement des meilleurs casinos en ligne fiables.

Cresus : le meilleur casino en ligne avec une excellente réputation et surtout des bonus d’inscription sans condition de mise à utiliser sur les meilleurs jeux de casino.

Wild Sultan : un casino en ligne avec des machines à sous qui offrent un excellent taux de redistribution, et des retraits d’argent rapides.

Lucky 8 : un casino en ligne avec des promotions régulières pour récompenser les joueurs fidèles et la possibilité d’effectuer des retraits instantanés.

Winstler : l’un des meilleurs bonus d’inscription du marché avec 9 500 euros sur vos premiers dépôts et une offre de 4 000 jeux + des paris sportifs.

Madnix : plus de 300 tables de jeux de Live Casino par Evolution Gaming, le meilleur fournisseur dans ce domaine, et des bonus de bienvenue sans conditions de mise.

Commencez à jouer sur Cresus, le meilleur casino en ligne

Pour vous lancer sur le casino Cresus, ou sur tout autre site de casino en ligne en général, voici les étapes à suivre pour s'inscrire. Suivez ce court pas à pas pour commencer l’aventure.

1. Créez votre compte

Cliquez sur le bouton « Connexion », puis « Créer un compte ». Vous devez alors renseigner votre nom, votre prénom, date de naissance, adresse e-mail et numéro de téléphone.

2. Confirmez votre compte

Sur la seconde page du formulaire, le casino Cresus a besoin de votre adresse postale et votre devise, que vous définissiez un mot de passe, et confirmiez que vous êtes majeur. Après cela, activez votre compte via l’email qui vous sera envoyé.

3. Déposez et jouez !

Une fois votre compte activé, vous n’avez plus qu’à déposer avec le moyen de votre choix, puis réclamer le bonus de bienvenue pour jouer davantage.

Quel est le meilleur casino en ligne ? Conclusion

Parmi tous les casinos en ligne analysés pour dresser cette liste, tous ne proposent pas les mêmes avantages. Le casino Cresus arrive en tête, suivi de près par Wild Sultan, pour la qualité des jeux proposés et la générosité de leurs bonus, ainsi que leur vaste expérience dans le domaine.