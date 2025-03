Ethnic groups in Nigeria: Complete breakdown of 300+ tribes

Nigeria stands out as one of the world's most linguistically diverse nations, with over 500 languages spoken, a testament to its rich ethnic heritage.

These 371 ethnic groups are spread across its 36 states and the Federal Capital Territory.

Ethnicity in Nigeria

Hausa 30 (27.8%)

Yoruba 15.5 (14.4%)

Igbo 15.2 (14.1%)

Fulani 1 (0.93%)

Urhobo 7.8 (7.22%)

Tiv 2.4 (2.22%)

Kanuri 2.4 (2.22%)

Ijaw 8.8 (8.15%)

Others 24.9 (23.1%)

Some of the popular languages spoken in Nigeria are: Yoruba, Hausa, Igbo, Ijaw, Edo, Fulfude, Tiv, and Ibibio to name a few. In this article, we explore Nigeria’s ethnic diversity, listing the ethnic groups within each state.

Ethnic Groups in Nigeria by State

Abia State

Igbo (Ibo)

Ngwa

Ohafia

Aro

Umuahia

Bende

Ikwuano

Adamawa State

Bata

Bolewa

Chamba

Fulani

Gwandara

Higi

Jimbin

Koma

Mboi

Piti

Tula

Waja

Yungur

Akwa Ibom State

Annang

Ibibio

Ibeno

Itu

Mkpat

Enin

Oron

Ukpom

Efik

Anambra State

Igbo

Aguleri

Awka

Nnewi

Onitsha

Ekwulobia

Igboukwu

Umunze

Ichi

Umuleri

Bauchi State

Hausa

Ngas (Angas)

Jarawa

Sayawa

Mumuye

Tera

Bolewa

Ganawuri

Karai-Karai

Fulani

Kanuri

Bayelsa State

Ijaw

Nembe

Ogbia

Epie-Atissa

Ijaw (Ogbia subgroup)

Apoi

Engenni

Biseni

Benue State

Tiv

Idoma

Igede

Etulo

Abakwa

Udam

Akweya

Nyifon

Borno State

Kanuri

Shuwa Arab

Babur

Marghi

Ngizim

Bura

Kilba

Mandara

Waha

Daurama

Tangale

Mbum

Cross River State

Efik

Ejagham (Ekoi)

Bekwarra

Boki

Quas

Yala

Ikom

Usung

Ogoja

Mkpani

Delta State

Urhobo

Isoko

Ijaw

Itsekiri

Ndokwa

Ukwuani

Aniocha Ibo (Igbo)

Okpe

Asaba

Ebonyi State

Igbo

Ezza

Ikwo

Abakaliki

Effium

Izzi

Ohaukwu

Inyimagu

Edo State

Bini (Benin)

Esan (Ishan)

Afemai (Afenmai)

Akoko Edo

Owan

Ekiti State

Yoruba

Enugu State

Igbo

Nsukka

Agbaja

Nkanu

Awgu

Gombe State

Fulani

Tangale

Tera

Waja

Bolewa

Tula

Kanuri

Hausa

Cham

Dadiya

Jara

Kamo

Pero

Lunguda

Imo State

Igbo

Ikeduru

Ngwa

Mbaise

Okigwe

Orlu

Jigawa State

Hausa

Fulani

Kanuri

Tuareg

Badawi

Kaje

Kaduna State

Hausa

Fulani

Gwari

Kaje

Jaba

Atyap

Bajju

Katab

Ninzom

Gwandara

Jabo

Kano State

Hausa

Fulani

Kanuri

Badawa

Nupé

Zarma

Tera

Ngu

Ngas

Katsina State

Hausa

Fulani

Kanuri

Tera

Zarma

Nupé

Ngas

Kebbi State

Hausa

Fulani

Zarma

Kanuri

Tera

Kambari

Bassa

Dakarkari

Kogi State

Ebira

Okun (Yoruba)

Igala

Bassa

Gwandara

Koto

Kanuri

Kakanda

Kwara State

Yoruba

Nupe

Baruba

Shuwa Arabs

Piti

Hausa

Fulani

Kambari

Maba

Lagos State

Yoruba

Awori

Egun

Egun-Mina

Nasarawa State

Gwari

Eggon

Hausa

Alago

Mada

Koro

Gwandara

Niger State

Nupe

Gwari

Hausa

Kambari

Dakarkari

Ogun State

Yoruba

Egba

Egbado

Awori

Remo

Ondo State

Yoruba

Ilaje

Ikale

Akoko

Ondo

Osun State

Yoruba

Ife

Ijesha

Osogbo

Ibolo

Oyo State

Yoruba

Ogbomoso

Ibadan

Oke-Ogun

Plateau State

Berom

Tarok

Ngas

Mwaghavul

Goemai

Ron

Afizere

Afo

Alago (Arago)

Amo

Anaguta

Angas

Ankwei

Rivers State

Ikwerre

Kalabari

Ijaw

Andoni

Ogoni

Eleme

Abua (Odual)

Sokoto State

Hausa

Fulani

Zabarmawa

Gobirawa

Taraba State

Jukun

Tiv

Mumuye

Wurkum

Kuteb

Fulani

Yobe State

Kanuri

Fulani

Bade

Ngizim

Affade

Zamfara State

Hausa

Fulani

Gobirawa

Federal Capital Territory (Abuja)