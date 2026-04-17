NDIC permanently down shuts down 89 banks in Nigeria - See the full list of affected insitutions
The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) confirmed on Wednesday that it is concluding the liquidation of 89 failed microfinance and primary mortgage banks.
These are not temporary closures. These banks will never operate again under their former identities. However, they have been acquired by new owners.
The affected institutions were part of a larger group of banks (179 MFBs and 4 PMBs) whose licences were revoked by the Central Bank of Nigeria in May 2023 due to regulatory and financial issues.
To protect depositors and maintain stability, new investors took over assets and liabilities, and fresh licenses were issued to new institutions.
Banking operations have already resumed, but entirely under new names.
What happens to customers' money?
According to the NDIC, depositors were protected through the ‘Purchase and Assumption’ agreements. This means that new banks took over deposits and operations.
Customers should now be dealing with the new institutions, not the old ones
Important note for customers
If you (or someone you know) had money in any of these banks, the NDIC advises affected depositors to do the following:
Verify their claims immediately
Submit required documentation
Follow up on any unpaid balances
Once liquidation is fully concluded, recovering funds becomes significantly harder.
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Here is a full list of defunct banks and their respective locations below
ARISE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: SHINE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
BANCCORP MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: BLOC MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
BISHOPGATE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ADVANCLY MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
BRIDGEWAY MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: BWAY MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
BRIYTH COVENANT MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: WESTON–CHARIS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
CREDIT AFRIQUE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: KAIZEN MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
ECHO MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: PLUS ONE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
EYOWO MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ENTREPRENEUR MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
FIYINFOLU MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: TEERUS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
HACKMAN MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: LIGHTWAY MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
HALMOND MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: CASA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
MANNA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: SAVESIMPLE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
MANNY MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: SILVEREND MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
MAYFAIR MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: OPTIMUN GLOBAL MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
MERCURY MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: DASH MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
MONEYWISE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: INDULGE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
NETWORK MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: UNICORN MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
NUTURE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: MBAG MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
ONYX MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: DIGITVANT MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
OROS CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: EZPAY MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
PENIEL MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ZIRCON MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
PRIMERA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: KOINS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
PURPLE MONEY MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: WILLOWS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
STALLION MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: SPRINGFIELD MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
SUNRISE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: STABLE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
SURBPOLITAN MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: CHARIS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
VERDANT-CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: VERDANT MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
ZIKADO MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: AVEST MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: LAGOS
MOUAU VASMUCS MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: MOVASCO-OP MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ABIA
EDUEK MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: MINT MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: AKWA IBOM
INI MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: UFORO MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: AKWA IBOM
NSEHE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: VISTA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: AKWA IBOM
ZAWADI MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ZITRA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: AKWA IBOM
AKPO MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: OGANIRU MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ANAMBRA
ANYA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: PIONNER (DIOHAUNOEGO) MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ANAMBRA
AWKA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: PLANTINUM MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ANAMBRA
ENUGWU-UKWU MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: UMUNRI MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ANAMBRA
ISI-AKU MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ISIEGO MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ANAMBRA
OBOSI MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ADIKE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ANAMBRA
CUB MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: UNICOOP MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: DELTA
UMEJEI MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: KOLISA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: DELTA
ABC MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: OKADA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: EDO
EHOR MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: EHINOMA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: EDO
ESAN MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: UBJ MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: EDO
AMOYE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: IKERE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: EKITI
GOLDENFUNDS MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ROYAL EXCELLENT MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ENUGU
EVANGEL MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: VANGEL MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: IMO
GREENLAND MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: 5TT MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: IMO
AIYEPE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: SPRINGVILLE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OGUN
INTERLAND MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: NEXTON MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OGUN
STAR MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: SOSA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OGUN
ZIGATE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OGUN
53
FASILIDAPO MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: OURPASS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ONDO
NEWAGE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: CASHBRITE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ONDO
BOLUWADURO MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: AFOLE MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OSUN
IBA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: BANKEASY MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OSUN
IDESE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: SOFAJ MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OSUN
OLA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: RUN MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OSUN
OLOFIN MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: DSC MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OSUN
OLOFIN-OWENA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: AVANTUS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OSUN
OSOGBO MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: BOLD MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OSUN
FIRSTINDEX MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: RICIA CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OYO
JOINT FARMERS MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: TELLERONE FI MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OYO
OLOGBON MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: AKATA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: OYO
IWOAMA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: TENN BANK LIMITED
Location: RIVERS
ADAMAWA HOMES & SAVINGS LTD
New Name: ADAMAWA MORTGAGE BANK LTD
Location: ADAMAWA
MAUTECH MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: MODIBBO ADAMA UNIVERSITY MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ADAMAWA
MICHIKA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: PREMIER MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ADAMAWA
BIYAMA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: DABTIKIR MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: ADAMAWA
MUSHARAKA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: MUAMALA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: NIGER
DANGIZHI MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: METRO EXPRESS NETWORK MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: NIGER
EDUMANA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: EDUSOKO MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: NIGER
MAINSAIL MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: DUXBANK MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: FCT
ALLY MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ULTRAVIOLET MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: FCT
BUSINESS SUPPORT MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: TRANSPAY MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: FCT
THE DANIELS GLOBAL MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: SWIFTTRUST MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: FCT
FIRST MULTIPLE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: KOBOWEB MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: FCT
GRASSROOTS MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: MIA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: KANO
BLUEWHALES MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ELLINGTON MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: PLATEAU
JOSAD MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: PAYREP MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: NASARAWA
BIPC MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: NOVUS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: BENUE
JAMIS MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: STRAIT SAHARA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: BENUE
NARICT MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: BASAWA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: KADUNA
FAHIMTA MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: CEDRUS MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: KADUNA
MABINAS MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: AL’HIKMA MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: KADUNA
NEW WORLD MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: BKD NEW MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: JIGAWA
NORTHBRIDGE MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: ESTEEM MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: KANO
OMU-ARAN MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: OLOMU APERAN MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: WARA
CHERISH MICROFINANCE BANK LIMITED
New Name: COOL MICROFINANCE BANK LIMITED
Location: KATSINA