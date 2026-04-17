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NDIC permanently down shuts down 89 banks in Nigeria - See the full list of affected insitutions

Gloria Adesanya
Gloria Adesanya 11:19 - 17 April 2026
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Full List of Banks Shut Down in Nigeria (NDIC Liquidation 2026)
NDIC has begun the final liquidation of several microfinance and mortgage banks in Nigeria. See the full list of affected banks and what it means for customers.
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The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) confirmed on Wednesday that it is concluding the liquidation of 89 failed microfinance and primary mortgage banks.  

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These are not temporary closures. These banks will never operate again under their former identities. However, they have been acquired by new owners.

The affected institutions were part of a larger group of banks (179 MFBs and 4 PMBs) whose licences were revoked by the Central Bank of Nigeria in May 2023 due to regulatory and financial issues. 

To protect depositors and maintain stability, new investors took over assets and liabilities, and fresh licenses were issued to new institutions.

Banking operations have already resumed, but entirely under new names.

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What happens to customers' money?

According to the NDIC, depositors were protected through the ‘Purchase and Assumption’ agreements. This means that new banks took over deposits and operations. 

Customers should now be dealing with the new institutions, not the old ones 

Important note for customers

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If you (or someone you know) had money in any of these banks, the NDIC advises affected depositors to do the following:

  • Verify their claims immediately

  • Submit required documentation

  • Follow up on any unpaid balances

Once liquidation is fully concluded, recovering funds becomes significantly harder.

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Here is a full list of defunct banks and their respective locations below

  1. ARISE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: SHINE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. BANCCORP MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: BLOC MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. BISHOPGATE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: ADVANCLY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. BRIDGEWAY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: BWAY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. BRIYTH COVENANT MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: WESTON–CHARIS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. CREDIT AFRIQUE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: KAIZEN MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. ECHO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: PLUS ONE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. EYOWO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: ENTREPRENEUR MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. FIYINFOLU MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: TEERUS MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: LAGOS

  1. HACKMAN MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: LIGHTWAY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. HALMOND MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: CASA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. MANNA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: SAVESIMPLE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. MANNY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: SILVEREND MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. MAYFAIR MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: OPTIMUN GLOBAL MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. MERCURY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: DASH MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. MONEYWISE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: INDULGE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. NETWORK MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: UNICORN MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. NUTURE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: MBAG MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. ONYX MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: DIGITVANT MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. OROS CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: EZPAY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. PENIEL MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: ZIRCON MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. PRIMERA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: KOINS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. PURPLE MONEY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: WILLOWS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. STALLION MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: SPRINGFIELD MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. SUNRISE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: STABLE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. SURBPOLITAN MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: CHARIS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. VERDANT-CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: VERDANT MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. ZIKADO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: AVEST MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: LAGOS

  1. MOUAU VASMUCS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: MOVASCO-OP MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ABIA

  1. EDUEK MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: MINT MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: AKWA IBOM

  1. INI MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: UFORO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: AKWA IBOM

  1. NSEHE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: VISTA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: AKWA IBOM

  1. ZAWADI MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: ZITRA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: AKWA IBOM

  1. AKPO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: OGANIRU MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ANAMBRA

  1. ANYA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: PIONNER (DIOHAUNOEGO) MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ANAMBRA

  1. AWKA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: PLANTINUM MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ANAMBRA

  1. ENUGWU-UKWU MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: UMUNRI MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ANAMBRA

  1. ISI-AKU MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: ISIEGO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ANAMBRA

  1. OBOSI MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: ADIKE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ANAMBRA

  1. CUB MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: UNICOOP MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: DELTA

  1. UMEJEI MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: KOLISA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: DELTA

  1. ABC MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: OKADA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: EDO

  1. EHOR MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: EHINOMA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: EDO

  1. ESAN MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: UBJ MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: EDO

  1. AMOYE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: IKERE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: EKITI

  1. GOLDENFUNDS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: ROYAL EXCELLENT MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ENUGU

  1. EVANGEL MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: VANGEL MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: IMO

  1. GREENLAND MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: 5TT MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: IMO

  1. AIYEPE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: SPRINGVILLE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OGUN

  1. INTERLAND MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: NEXTON MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OGUN

  1. STAR MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: SOSA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OGUN

  1. ZIGATE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OGUN

53

  1. FASILIDAPO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: OURPASS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ONDO

  1. NEWAGE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: CASHBRITE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: ONDO

  1. BOLUWADURO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: AFOLE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OSUN

  1. IBA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: BANKEASY MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OSUN

  1. IDESE MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: SOFAJ MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OSUN

  1. OLA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: RUN MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OSUN

  1. OLOFIN MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: DSC MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OSUN

  1. OLOFIN-OWENA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: AVANTUS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OSUN

  1. OSOGBO MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: BOLD MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OSUN

  1. FIRSTINDEX MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: RICIA CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OYO

  1. JOINT FARMERS MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: TELLERONE FI MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OYO

  1. OLOGBON MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: AKATA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • Location: OYO

  1. IWOAMA MICROFINANCE BANK LIMITED

  • New Name: TENN BANK LIMITED

  • Location: RIVERS

  1. ADAMAWA HOMES & SAVINGS LTD

  • New Name: ADAMAWA MORTGAGE BANK LTD

  • Location: ADAMAWA

  1. MAUTECH MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: MODIBBO ADAMA UNIVERSITY MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: ADAMAWA

  1. MICHIKA MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: PREMIER MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: ADAMAWA

  1. BIYAMA MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: DABTIKIR MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: ADAMAWA

  1. MUSHARAKA MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: MUAMALA MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: NIGER

  1. DANGIZHI MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: METRO EXPRESS NETWORK MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: NIGER

  1. EDUMANA MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: EDUSOKO MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: NIGER

  1. MAINSAIL MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: DUXBANK MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: FCT

  1. ALLY MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: ULTRAVIOLET MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: FCT

  1. BUSINESS SUPPORT MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: TRANSPAY MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: FCT

  1. THE DANIELS GLOBAL MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: SWIFTTRUST MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: FCT

  1. FIRST MULTIPLE MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: KOBOWEB MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: FCT

  1. GRASSROOTS MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: MIA MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: KANO

  1. BLUEWHALES MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: ELLINGTON MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: PLATEAU

  1. JOSAD MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: PAYREP MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: NASARAWA

  1. BIPC MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: NOVUS MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: BENUE

  1. JAMIS MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: STRAIT SAHARA MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: BENUE

  1. NARICT MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: BASAWA MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: KADUNA

  1. FAHIMTA MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: CEDRUS MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: KADUNA

  1. MABINAS MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: AL’HIKMA MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: KADUNA

  1. NEW WORLD MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: BKD NEW MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: JIGAWA

  1. NORTHBRIDGE MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: ESTEEM MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: KANO

  1. OMU-ARAN MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: OLOMU APERAN MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: WARA

  1. CHERISH MICROFINANCE BANK LIMITED

New Name: COOL MICROFINANCE BANK LIMITED

Location: KATSINA

READ NEXT: IMF prepares possible $50bn support for Nigeria, other vulnerable economies as Middle East crisis deepens 

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