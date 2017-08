Private universities in Nigeria and their websites

Despite the fact that the cost of attending any of the private universities in Nigeria is incredibly high, still their numbers have been on a steady rise for some years now.

The most interesting thing about private universities is that getting admission into any one of them is easy.

And although there has always been this argument that public universities are better than private ones, that doesn't change the fact that more people are beginning to appreciate the presence of private universities in Nigeria.

Here are the private universities in Nigeria and their website

1. Achievers University, Owo

www.achievers.edu.ng

2. Adeleke University,Ede

www.adelekeuniversity.edu.ng

3. Afe Babalola University, Ado-Ekiti – Ekiti State

www.abaud.edu.ng

4. African University of Science & Technology, Abuja

www.aust.edu.ng

5. Ajayi Crowther University, Ibadan

www.acu.edu.ng

6. Al-Hikmah University, Ilorin

www.alhikmah.edu.ng

7. American University of Nigeria, Yola

www.aun.edu.ng

8. Babcock University,Ilishan-Remo

www.babcock.edu.ng

9. Baze University

www.bazeuniversity.edu.ng

10. Bells University of Technology, Otta

www.bellsuniversity.org

11. Benson Idahosa University,Benin City

www.biu.edu.ng

12. Bingham University, New Karu

www.binghamuni.edu.ng

13. Bowen University, Iwo

www.bowenuniversity-edu.ng

14. Caleb University, Lagos

www.calebuniversity.edu.ng

15. Caritas University, Enugu

www.caritasuni.edu.ng

16. CETEP City University, Lagos

www.cetepuniversity.com

17. Covenant University Ota

www.covenantuniversity.edu.ng

18. Crawford University Igbesa

www.crawforduniversity.edu.ng

19. Crescent University

www.crescent-university.edu.ng

20. Elizade University, Ilara-Mokin

www.elizadeuniversity.edu.ng

21. Evangel University, Akaeze

www.evangeluniv.edu.ng

22. Fountain Unveristy,Oshogbo

www.fountainuniversity.edu.ng

23. Godfrey Okoye University, Ugwuomu-Nike – Enugu State

www.gouni.edu.ng

24. Gregory University, Uturu

www.gregoryuniversity.com

25. Igbinedion University Okada

www.iuokada.edu.ng

26. Joseph Ayo Babalola University, Ikeji-Arakeji

www.jabu.edu.ng

27. Katsina University, Katsina

www.kingsuniversity.edu.ng

29. Landmark University,Omu-Aran

www.lmu.edu.ng

30. Lead City University, Ibadan

www.lcu.edu.ng

31. Madonna University, Okija

www.madonauniversity.edu.ng

32. Mcpherson University, Seriki Sotayo, Ajebo

www.mcu.edu.ng

33. Mountain Top University, Ogun State

www.mountaintopuniversity.org

34. Nigerian-Turkish Nile University, Abuja

www.ntnu.edu.org

35. Novena University, Ogume

www.novenauniversty.edu.ng

36. Obong University, Obong Ntak

www.obonguniversity.net

37. Pan-African University, Lagos

www.pau.edu.ng

38. Paul University, Awka – Anambra State

www.pauluniversity.edu.ng

39. Redeemer’s University, Mowe

www.run.edu.ng

40. Renaissance University,Enugu

www.rnu.edu.ng

41. Rhema University, Obeama-Asa – Rivers State

www.rhemauniversity.edu.ng

42. Salem University,Lokoja

www.salemuniversity.org

43. Samuel Adegboyega University,Ogwa

www.sau.edu.ng

44. Southwestern University, Oku Owa

www.southwesternuniversity.edu.ng

45. Tansian University,Umunya

www.tasian-edu.ng

46. University of Mkar, Mkar

www.unimkar.edu.ng

47. Veritas University

www.veritas.edu.ng

48. Wellspring University, Evbuobanosa – Edo State

www.wellspringuniversity.net

49. Wesley Univ. of Science & Tech.,Ondo

www.wesleyuni.edu.ng

50. Western Delta University, Oghara

www.wduniversity.net