137 Nigerian tribes and where you can find them

Nigeria is composed of over 250 ethnic groups, languages and cultures majority of which are the Igbo, Hausa and Yoruba.

Within these ethnic groups are several tribes too. The multi-cultural and tribal nature of Nigeria is so diverse it would confuse a foreigner.

Here's a continuation of Nigerian tribes and where you can find them.

167 Nigerian tribes and where to find them

201. Karekare (Karaikarai) - Bauchi, Yobe

202. Karimjo - Taraba

203. Kariya - Bauchi

204. Katab (Kataf) - Kaduna

205. Kenern (Koenoem) - Plateau

206. Kenton - Taraba

207. Kiballo (Kiwollo) - Kaduna

208. Kilba - Adamawa

209. Kirfi (Kirfawa) - Bauchi

210. Koma - Taraba

211. Kona - Taraba

212. Koro (Kwaro) - Kaduna, Niger

213. Kubi (Kubawa) - Bauchi

214. Kudachano (Kudawa) - Bauchi

215. Kugama - Taraba

216. Kulere (Kaler) - Plateau

217. Kunini - Taraba

218. Kurama - Jigawa, Kaduna, Niger, Plateau

219. Kurdul - Adamawa

220. Kushi - Bauchi

221. Kuteb - Taraba

222. Kutin - Taraba

223. Kwalla - Plateau

224. Kwami (Kwom) - Bauchi

225. Kwanchi - Taraba

226. Kwanka - Bauchi, Plateau

227. Kwaro - Plateau

228. Kwato - Plateau

229. Kyenga (Kengawa) - Sokoto

230. Laaru (Larawa) - Niger

231. Lakka - Adamawa

232. Lala - Adamawa

233. Lama - Taraba

234. Lamja - Taraba

235. Lau - Taraba

236. Ubbo - Adamawa

237. Limono - Bauchi, Plateau

238. Lopa (Lupa, Lopawa) - Niger

239. Longuda (Lunguda) - Adamawa, Bauchi

240. Mabo - Plateau

241. Mada - Kaduna, Plateau

242. Mama - Plateau

243. Mambilla - Adamawa

244. Manchok - Kaduna

245. Mandara (Wandala) - Borno

246. Manga (Mangawa) - Yobe

247. Margi (Marghi) - Adamawa, Borno

248. Matakarn - Adamawa

249. Mbembe - Cross River, Enugu

250. Mbol - Adamawa

251. Mbube - Cross River

252. Mbula - Adamawa

253. Mbum - Taraba

254. Memyang - Plateau

255. Miango - Plateau

256. Miligili (Migili) - Plateau

257. Miya (Miyawa) - Bauchi

258. Mobber - Borno

259. Montol - Plateau

260. Moruwa (Moro’a, Morwa) - Kaduna

261. Muchaila - Adamawa

262. Mumuye - Taraba

263. Mundang - Adamawa

264. Munga (Mupang) - Plateau

265. Mushere - Plateau

266. Mwahavul (Mwaghavul) - Plateau

267. Ndoro - Taraba

268. Ngamo - Bauchi, Yobe

269. Ngizim - Yobe

270. Ngweshe - Adamawa, Borno

271. Ningi (Ningawa) - Bauchi

272. Ninzam (Ninzo) - Kaduna, Plateau

273. Njayi - Adamawa

274. Nkim - Cross River

275. Nkum - Cross River

276. Nokere (Nakere) - Plateau

277. Nunku - Kaduna, Plateau

278. Nupe - Niger

279. Nyandang - Taraba

280. Ododop - Cross River

281. Ogori - Kwara

282. Okobo (Okkobor) - Akwa lbom

283. Okpamheri - Edo

284. Olulumo - Cross River

285. Oron - Akwa lbom

286. Owan - Edo

287. Owe - Kwara

288. Oworo - Kwara

289. Pa’a (Pa’awa Afawa) - Bauchi

290. Pai - Plateau

291. Panyam - Taraba

292. Pero - Bauchi

293. Pire - Adamawa

294. Pkanzom - Taraba

295. Poll - Taraba

296. Polchi Habe - Bauchi

297. Pongo (Pongu) - Niger

298. Potopo - Taraba

299. Pyapun (Piapung) - Plateau

300. Qua - Cross River

301. Rebina (Rebinawa) - Bauchi

302. Reshe - Kebbi, Niger

303. Rindire (Rendre) - Plateau

304. Rishuwa - Kaduna

305. Ron - Plateau

306. Rubu - Niger

307. Rukuba - Plateau

308. Rumada - Kaduna

309. Rumaya - Kaduna

310. Sakbe - Taraba

311. Sanga - Bauchi

312. Sate - Taraba

313. Saya (Sayawa Za’ar) - Bauchi

314. Segidi (Sigidawa) - Bauchi

315. Shanga (Shangawa) - Sokoto

316. Shangawa (Shangau) - Plateau

317. Shan-Shan - Plateau

318. Shira (Shirawa) - Kano

319. Shomo - Taraba

320. Shuwa - Adamawa, Borno

321. Sikdi - Plateau

322. Siri (Sirawa) - Bauchi

323. Srubu (Surubu) - Kaduna

324. Sukur - Adamawa

325. Sura - Plateau

326. Tangale - Bauchi

327. Tarok - Plateau, Taraba

328. Teme - Adamawa

329. Tera (Terawa) - Bauchi, Bomo

330. Teshena (Teshenawa) - Kano

331. Tigon - Adamawa

332. Tikar - Taraba

333. Tiv - Benue, Plateau, Taraba and Nasarawa

334. Tula - Bauchi

335. Tur - Adamawa

336. Ufia - Benue

337. Ukelle - Cross River

338. Ukwani (Kwale) - Delta

339. Uncinda - Kaduna, Kebbi, Niger, Sokoto

340. Uneme (Ineme) - Edo

341. Ura (Ula) - Niger

342. Urhobo - Delta

343. Utonkong - Benue

344. Uyanga - Cross River

345. Vemgo - Adamawa

346. Verre - Adamawa

347. Vommi - Taraba

348. Wagga - Adamawa

349. Waja - Bauchi

350. Waka - Taraba

351. Warja (Warja) - Jigawa

352. Warji - Bauchi

353. Wula - Adamawa

354. Wurbo - Adamawa

355 Wurkun - Taraba

356. Yache - Cross River

357. Yagba - Kwara

358. Yakurr (Yako) - Cross River

359. Yalla - Benue

360. Yandang - Taraba

361. Yergan (Yergum) - Plateau

362. Yoruba - (Kwara, Lagos, Ogun, Ondo, Oyo, Osun, Ekiti, Kogi)

363. Yott - Taraba

364. Yumu -Niger

365. Yungur - Adamawa

366. Yuom - Plateau

367. Zabara - Niger

368. Zaranda - Bauchi

369. Zarma (Zarmawa) - Kebbi

370. Zayam (Zeam) - Bauchi

371. Zul (Zulawa) – Bauchi