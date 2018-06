Gwamnatin tarayya ta sauke takarda HND daga makarantun kimiya

Takardar difloma Gwamnatin tarayya ta sauke takardar HND na makarantun kimiya

Gwamnati ta sauya sunan makaratun kimiya dake jihar Legas da Kaduna. Makarantar Yaba college of technology zai koma City Univercity of Technology. Hakazalika Kaduna Polytechnic zai koma City University of Technology, Kaduna