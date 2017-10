Strategy :  The most popular shopping chain in each state

Americans are passionate about where they shop.

While more and more people turn to online shopping for their food and clothing needs, plenty of shoppers still prefer to visit brick-and-mortar stores.

The location intelligence company Foursquare put together a list of the most popular department stores, clothing stores, and big box store chains in each state across the US, based on its own visit data.

Foursquare looked at the average number of visits per store in each state to determine its ranking. That allowed for some smaller chains like Uniqlo and Fred Meyer to beat out Walmart and Target in some states.

Check out the full list below.

ALABAMA: Target

ALASKA: Walmart

ARKANSAS: Target

ARIZONA: Walmart

CALIFORNIA: Target

COLORADO: Target

CONNECTICUT: Target

WASHINGTON, D.C.: Macy's

DELAWARE: Target

FLORIDA: UNIQLO

GEORGIA: Target

HAWAII: Walmart

IOWA: Target

IDAHO: Fred Meyer

ILLINOIS: UNIQLO

INDIANA: Target

KANSAS: Target

KENTUCKY: Target

LOUISIANA: Target

MASSACHUSETTS: Primark

MARYLAND: Walmart

MAINE: Target

MICHIGAN: Walmart

MINNESOTA: Target

MISSOURI: Target

MISSISSIPPI: Target

MONTANA: Walmart

NORTH CAROLINA: Target

NORTH DAKOTA: Target

NEBRASKA: Target

NEW HAMPSHIRE: Walmart

NEW JERSEY: Target

NEW MEXICO: Walmart

NEVADA: Walmart

NEW YORK: Bloomingdale's

OHIO: Walmart

OKLAHOMA: Target

OREGON: Fred Meyer

PENNSYLVANIA: Walmart

RHODE ISLAND: Target

SOUTH CAROLINA: Walmart

SOUTH DAKOTA: Walmart

TENNESSEE: Target

TEXAS: Target

UTAH: Walmart

VIRGINIA: Bloomingdale's

VERMONT: Walmart

WASHINGTON: Fred Meyer

WISCONSIN: Target

WEST VIRGINIA: Walmart

WYOMING: WALMART