Sikazwé raconte sa mésaventure : «Je suis un miraculé»

Le 12 janvier, la fin du match de la phase de groupes de la CAN 2021 entre le Mali et la Tunisie (1-0) a tourné à la comédie suite aux décisions incompréhensibles de l’arbitre Janny Sikazwe. L’officiel a d’abord fait retentir le coup de sifflet final dès la 85e minute, avant de faire machine arrière une fois informé de son erreur, puis il a définitivement acté la fin de la partie après 89 minutes et 46 secondes alors qu’un long temps additionnel était prévisible. Ce mardi, le Zambien a confirmé la thèse de l’insolation pour expliquer son comportement déroutant.

«Il faisait très chaud, avec un taux d’humidité terrible, de plus de 80%. Dès mon échauffement, c’était dur. J’avais beau prendre de l’eau, j’avais l’impression d’avoir toujours aussi soif. Et ça s’est détérioré au fil des minutes», a mis en avant l’homme de 42 ans, qui s’est senti de plus en plus mal au fil de la seconde période. Au point de perdre le fil, dit-il.

«J’ai commencé à perdre mes repères. J’étais confus et je ne me rendais compte de rien. Je n’entendais plus mes assistants qui m’ont dit qu’ils essayaient de me joindre, de m’aider car ils voyaient que quelque chose n’allait pas. Je n’ai même pas eu l’impression qu’ils me parlaient. Je n’en ai aucun souvenir. J’étais dans mon monde, coupé de mes assistants. Même aujourd’hui, je ne vois toujours pas. Ils m’ont certainement parlé mais ça ne connectait pas.»

Sikazwe se décrit même comme un miraculé. «Ils ont appelé ça un coup de chaud mais ça aurait pu être bien plus grave. À 5 minutes près, je pouvais tomber dans le coma, m’ont-ils dit à l’hôpital. J’aurais pu rentrer dans un cercueil. Car c’était très dangereux ce qui s’est produit. Ma chance, c’est que je suis en bonne santé», a conclu Sikazwe, pris en grippe par les supporters tunisiens depuis cet épisode.