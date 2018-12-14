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Wizkid Tiwa Burna Boy nominated for Soundcity MVP Award 2018

Wizkid, Tiwa Savage, Burna Boy lead nominations for Soundcity MVP Awards 2018 [See Full List]

The organizers of the Soundcity MVP Music Awards have released the nominees list for its 2018 edition.

  • Published:
play Wizkid lead nominations at the 2018 Soundcity MVP Awards (Instagram/Wizkid)

Wizkid, Burna Boy and Tiwa Savage lead a host of names that have been nominated for the 2018 edition of the Soundcity MVP Music Awards.

The organizers of the awards shared the official nominees list ahead of the event scheduled to hold early next year.

Over 15 categories, Wizkid and Burna Boy who have both enjoyed an incredible year emerge with the highest nominations with the Starboy having 10 nominations both individually and as a member of the Starboy clique.

Vogue features Burna Boy at his sold out London show play Burna Boy on stage at the Life On The Outside tour in London (Vogue)

 

Other Nigerian artists who earned nod includes Tiwa Savage, Olamide, Davido, Mr Eazi, Teni and more. Nasty C, Diamond Platnumz, DJ Maphpriso lead other African acts who have been nominated for the awards.

This year's edition will also witness the introduction of a new category tagged the “African DJ of the year” to celebrate DJs that have done well within the calendar year.

Here is the full list of nominees at the Soundcity MVP Awards 2018

BEST MALE MVP
1. BURNA BOY
2. NASTY C
3. MR EAZI
4. OLAMIDE
5. A.K.A
6. SHATTA WALE
7. HARMONIZE
8. DIAMOND PLATNUMZ
9. DAVIDO
10. WIZKID

BEST FEMALE MVP
1. BUSISWA
2. SIMI
3. NINIOLA
4. TIWA SAVAGE
5. YEMI ALADE
6. SHEKHINAH
7. EFYA
8. BECCA
9. LADY ZAMAR
10. MAUA SAMA

BEST HIP HOP
1. M.I ABAGA
2. KHALIGRAPH JONES
3. NASTY C
4. AKA
5. KWESI ARTHUR
6. PHYNO
7. SARKODIE
8. KWESTA
9. FALZ
10. MEDIKAL

BEST POP
1. KIZZ DANIEL
2. FALLY IPUPA
3. TIWA SAVAGE
4. YEMI ALADE
5. DAVIDO
6. DIAMOND PLATNUMZ
7. MAYORKUN
8. WIZKID
9. KUAMI EUGENE
10. MR EAZI

BEST COLLABORATION
1. MAKHE – DJ MAPHORISA, DJ SIMBA FT MOONCHILD SANELLY
2. SOCO – STARBOY FT WIZKID, TERRI, SPOTLESS & CEEZA MILLI
3. JIBEBE – DIAMOND PLATNUMZ, MBOSSO, LAVA LAVA
4. KATIKA – NAVY KENZO FT. DIAMOND PLATNUMZ
5. ISSA GOAL – NAIRA MARLEY, OLAMIDE, LIL KESH
6. SPIRIT – KWESTA FT WALE
7. FAKE LOVE – WIZKID AND DUNCAN MIGHTY
8. CLUB CONTROLLER – PRINCE KAYBEE FT LASOULMATES
9. SAID – NASTYC & RUNTOWN
10. AMAKA – 2FACE IDIBIA FT. PERRUZI

DIGITAL ARTISTE OF THE YEAR
1. DAVIDO
2. TIWA SAVAGE
3. MR EAZI
4. BURNA BOY
5. CASSPER NYOVEST
6. VANESSA MDEE
7. FALZ
8. WIZKID
9. DIAMOND PLATNUMZ
10. YEMI ALADE

VIDEO OF THE YEAR
1. GRINGO – SHATTA WALE
2. MIDNIGHT DRUM – A PASS, ROUGE, FIK FAMEICA
3. SHORT N’ SWEET – SAUTI SOL
4. YE – BURNA BOY
5. FEVER – WIZKID
6. SURRENDA – ADEKUNLE GOLD
7. SCIENCE STUDENT – OLAMIDE
8. KING – NASTY C FT A$AP FERG
9. HEAL THE WORLD – PATORANKING
10. KSAZOBALIT – CASSPER NYOVEST

BEST GROUP OR DUO
1. DISTRUCTION BOIZ
2. SAUTI SOL
3. NAVY KENZO
4. MICASA
5. MAFIKIZOLO
6. SHOW DEM CAMP
7. R2BEES
8. TOOFAN
9. GOLD FISH
10. REGGIE N’ BOLLIE

SONG OF THE YEAR
1. YE – BURNA BOY
2. SHORT & SWEET – SAUTI SOL FT NYASHINKI
3. AFRICAN BEAUTY – DIAMOND PLATNUMZ FT. OMARION
4. SOCO – STARBOY FT WIZKID, TERRI, SPOTLESS & CEEZA MILLI
5. KATIKA – NAVY KENZO FT. DIAMOND PLATNUMZ
6. MAKHE – DJ MAPHORISA, DJ SIMBA FT MOONCHILD SANELLY
7. SKELETON MOVES – MASTER KG
8. ASSURANCE – DAVIDO
9. AMAKA – TUFACE IDIBIA
10. KWANGWARU – HARMONIZE FT. DIAMOND PLATNUMZ

BEST NEW ARTISTE
1. KIDI
2. SHO MADJOZI
3. ODUNSI
4. PERUZZI
5. TENIOLA
6. KIDA KUDZ
7. SHANE EAGLE
8. KING PROMISE
9. KWESI ARTHUR
10. MBOSSO

VIEWER'S CHOICE
1. YE – BURNA BOY
2. DROGBA – AFRO B
3. SOMISO – WANDE COAL
4. SCIENCE STUDENT – OLAMIDE
5. FEVER – WIZKID
6. SOCO – STARBOY FT WIZKID, TERRI, SPOTLESS & CEEZA MILLI
7. KUPE DANCE – A STAR
8. MAGUN (RMX) – NINIOLA FT. BUSISWA
9. AVAILABLE – PATORANKING
10. TIWA’S VIBE – TIWA SAVAGE

LISTENER'S CHOICE
1. CLUB CONTROLLER – PRINCE KAYBEE FT LASOULMATES
2. KATIKA – NAVY KENZO FT. DIAMOND PLATNUMZ
3. SOCO – STARBOY
4. YE – BURNA BOY
5. WETIN WE GAIN – VICTOR AD
6. KWANGQARU – HARMONIZE FT DIAMOND PLATNUMZ
7. FAKE LOVE – WIZKID & DUNCAN MIGHTY
8. CONFUSION – KUAMI EUGENE
9. CCTV – KING PROMISE FT. MUGEEZ, SARKODIE
10. ASKAMAYA – TENI

AFRICAN PRODUCER OF THE YEAR
1. KILLERTUNES
2. JULZ
3. SARS
4. NAHREEL
5. NORTHBOI
6. DJ TIRA
7. PHANTOM
8. SPEROACHBEATZ
9. FRESH VDM
10. KEL P

AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR
1. BURNA BOY
2. DAVIDO
3. SARKODIE
4. YEMI ALADE
5. A.K.A
6. TIWA SAVAGE
7. WIZKID
8. DIAMOND PLATNUMZ
9. NASTY C
10. OLAMIDE

AFRICAN DJ OF THE YEAR
1. BLACK COFFEE
2. DJ SPINALL
3. DJ MIC SMITH
4. DJ KAYWISE
5. DJ XCLUSIVE
6. DJ NEPTUNE
7. PRINCE KAYBE
8. DJ ARAFAT
9. DJ MAPHORISA
10. DJ VYRUSKY

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Author

Ehis Ohunyon is the Senior Music Reporter at Pulse. I breathe the music, I live the culture, I write the stories and my blood is Manchester United.

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