AMADOU MOCTAR ANN

<strong>Amadou Moctar ANN</strong> est un analyste sénégalais pour des questions de sécurité et de défense, diplômé en Sciences Po à l'UCAD et Doctorant au Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques de DAKAR. Passionné de Cinéma, il est consultant pour plusieurs maisons de production.