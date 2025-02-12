Pulse logo
OdumoduBlvck, Shallipopi, Ayo Maff, Qing Madi, Nasboi nominated for Headies Next Rated prize

12 February 2025 at 21:31
The Headies Academy has revealed the nominations list for the 17th edition.
The award which is returning to Nigeria after two editions in the United States is set to a highly competitive one as some of the biggest hits and acclaimed albums released between 2023 and 2024 have been nominated in multiple categories.


Over the years, the Headies Next Rated prize has become one of the most anticipated and keenly contested categories.


This year, the trend is set to continue with OdumoduBlvck, Shallipopi, Ayo Maff, Qing Madi, and Nasboi nominated for the prize.


The nominees have enjoyed impressive commercial success since breaking into the mainstream and they will all be eyeing the prize.


Among the nominees, OdumoudBlcvk has the most Headies pedigree having won the Best Rap Song and Rookie of the Year at the 16th edition.


According to the Headies, only music materials including singles, videos, video live recordings, EPs & albums released & distributed on digital streaming platforms, & physical music media (cassettes, CDs & vinyl) within the year in review (April 1, 2023, & July 31, 2024) were considered for nomination.

See the full nominations list below.

HEADIES NEXT RATED

QING MADI

SHALLIPOPI

ODUMODUBLVCK

AYO MAFF

NASBOI

BEST RECORDING OF THE YEAR

TEMS – BURNING

SEYI VIBEZ - DIFFERENT PATTERN

BURNA BOY - HIGHER

AYRA STARR & GIVEON - LAST HEARTBREAK SONG

SARZ FEATURING LOJAY - BILLIONS

PRODUCER OF THE YEAR

SARZ – HAPPINESS

LONDON – OZEBA

MAGICSTICKS – BASQUIAT

REMA/PRODUCER X/CUBEATZ/DEATZ/KLIMPERBOY – HEHEHE

DIBS - DIFFERENT PATTERN

SONGWRITER OF THE YEAR

SIMISOLA KOSOKO  - STRANGER (SIMI)

CHIMAMANDA PEARL CHUKWUMA - VISION (QING MADI)

MICHAEL AJUMA ATTAH - CAN'T BREATHE (LLONA)

EMOSEH KHAMOFU - FAMILY MEETING (BLOODY CIVILIAN)

FUAYEFIKA MAXWELL - STAGES OF LIFE (WIZARD CHAN)

BEST R&B SINGLE

QING MADI – VISION

JOHNNY DRILLE - FOR YOU

SIMI – STRANGER

TEMS – BURNING

AYRA STARR - LAST HEARTBREAK SONG FT. GIVEON

ROOKIE OF THE YEAR

LLONA

KAESTYLE

TAVES

ZERRYDL

BEST RAP SINGLE

CAST - ODUMODUBLVCK FEAT SHALLIPOPI

BLOOD ON THE DANCE FLOOR - ODUMODUBLVCK FEAT BLOODY CIVILIAN & WALE –

HALLELUJAH - LADIPOE, ROZZZ & MORRELO

CANADA - MAGNITO

IJE NWOKE - JERIQ

BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)

AYRA STARR - LAST HEARTBREAK SONG

NINIOLA - LEVEL

SIMI – STRANGER

LIYA – I’M DONE

TOMORROW - YEMI ALADE

MUSIC VIDEO OF THE YEAR

CHARM - (REMA X PERLIKS X FOLARIN OLUDARE)

METAVERSE - (JYDE AJALA)

LIKE ICE SPICE - (PERLIKS & EMEKA SHINE SHINE)

OJAPIANO - (MATTMAX)  

EGWU - (DIRECTOR PINK)

SHOWA - (TG OMORI)

NA MONEY – (DAMMY TWITCH)

BEST COLLABORATION

EMOTIONS - TIWA SAVAGE FEAT. ASA

BLOOD ON THE DANCE FLOOR - ODUMODUBLVCK, BLOODY CIVILIAN, AND WALE

CAST - SHALLIPOPI FT ODUMODUBLVCK

EGWU - CHIKE & MOHBAD

OLE - QING MADI & BNXN

TWE TWE REMIX – KIZZ DANIEL & DAVIDO

IDK – WIZKID FT. ZLATAN

BEST STREET-HOP ARTISTE

SEYI VIBEZ – “DIFFERENT PATTERNS”

AYO MAFF – DEALER (FT. FIREBOY DML)

SHALLIPOPI – CAST (FT. ODUMODUBLVCK)

ZHUS JDO – JOHNBULL

MOHBAD – ASK ABOUT ME

AFROBEATS SINGLE OF THE YEAR

BIG BIG THINGS - YOUNG JONN FT. KIZZ DANIEL AND SEYI VIBEZ

TWE TWE REMIX - KIZZ DANIEL

EGWU FEAT. MOHBAD – CHIKE

REMEMBER – ASAKE

OGECHI REMIX - HYCE, BOYPEE, AND BROWN JOEL FT. DAVIDO

BIG BALLER – FLAVOR

LYRICIST ON THE ROLL

MOGADISHU - A-Q

CHOCOLATE CITY CYPHER - M.I ABAGA

CHOCOLATE CITY CYPHER – BLAQBONEZ

HALLELUJAH – LADIPOE

EFELEME - ALPHA OJINI

BEST INSPIRATIONAL SINGLE ARE

GRATITUDE – ANENDLESSOCEAN

WORTHY OF MY PRAISE - DUNSIN OYEKAN FT. LAWRENCE OYOR

GOOD GOD 2 - LIMOBLAZE FT. NAOMI RAINE

PARTICULARLY - GAISE BABA FT. TOPE ALABI

YOU DO THIS ONE - MERCY CHINWO

VIEWERS CHOICE AWARDS

BIG BIG THINGS - YOUNG JONN FT. KIZZ DANIEL AND SEYI VIBEZ
OGECHI REMIX - HYCE, BOYPEE, AND BROWN JOEL FT. DAVIDO
EGWU - CHIKE & MOHBAD
OZEBA - REMA
DIFFERENT PATTERN - SEYI VIBEZ
SHOWA - KIZZ DANIEL
LOVE ME JEJE - TEMS
CAST - SHALLIPOPI FT. ODUMODUBLVCK
DEALER - FLAVOUR FT. FIREBOY
BIG BALLER - FLAVOUR

BEST WEST AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

BLACK SHERIF (GHANA)
KING PROMISE (GHANA)
HIMRA (IVORY COAST)
JOSEY (IVORY COAST)
TOOFAN (TOGO)

BEST EAST AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

BIEN (KENYA)

DIAMOND PLATNUMZ (TANZANIA)

JUMA JUX (TANZANIA)

BRUCE MELODIE (RWANDA)

AZAWI (UGANDA)

BEST NORTH AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

MOHAMED RAMADAN (EGYPT)

ELGRANDE TOTO (MOROCCO)

SOOLKING (ALGERIA)

BALTI (TUNISIA)

ABU (EYGPT)

BEST SOUTHERN AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

TITOM (SOUTH AFRICA)

YUPPE (SOUTH AFRICA)

TYLA (SOUTH AFRICA)

KELLY KAY (MALAWI)

PLUTONIO (MOZAMBIQUE)

ZEE NXUMALO (SOUTH AFRICA)

BEST CENTRAL AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

• INNOSS'B (DRC)

• GAZ MAWETE (DRC)

• EMMA’ A (GABON)

• EBOLOKO (GABON)

• SINGUILA. (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC)

• KOCEE (CAMEROON)

BEST RAP ALBUM

SIDEH KAI – ILLBLISS

EZIOKWU – ODUMODUBLVCK

ALAYE TOH SE GOGO VOL. 1 – REMINISCE

FAMILY TIME – ERIGGA

SHINY OBJECT SYNDROME – MODENINE

FULL TIME JOB - PHYNO

Note: Phyno's 'Full Time Job' was released 4 October 2024 hence it is not meant to be eligible for consideration and subsequent nomination per the Headies guide line which places the nomination window between Apri 1, 2023 - July 31, 2024.

