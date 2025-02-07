I'm a Nazi, I love Hitler - Kanye West declares in Twitter rant

Just days after going viral for his wife's naked look at the Grammys, American rapper Kanye West has gone on a social media rant, posting what many have deemed as offensive and anti-semitic.
On February 7, 2025, Kanye took to X (Formerly known as Twitter) in a series of multiple tweets, asserting that all stereotypes are true. The rapper posted well over 20 posts in under ten minutes, detailing somewhat offensive statements about black, gay and jewish people.
See some of his posts below:
SLAVERY IS A CHOICE
RACIST STEREO TYPES EXIST FOR A REASON AND THEY ALL BE TRUE.
I LOVE HITLER NOW WHAT BITCHES, IM A NAZI
I LOVE WHEN JEWISH PEOPLE COME TO ME AND SAY THEY CANT WORK WITH ME ANYMORE ITS MY FAVE
ANY NIGGA COME IN MY FACE AND ASK ME ABOUT THAT PUFF SHIT IM STEALING OFF THEM IMMEDIATELY I DONT GIVE A FUCK IF YOU 8 FEET TALL IMA JUMP AND STEAL OFF YOU NO MORE NIGGAS TELLING ME WHAT COLOR HAT TO WEAR IF YOU ASK ME ON THE PHONE IM HANGING UP IMMEDIATELY AND NEVER SPEAKING TO YOU AGAIN IF YOU DM ME IM BLOCKING YOU YOU NIGGAS IS CONTROLLED AND BROKE ALL YOU KAMALA DICK RIDING FAGGOTS YALL GOT EVERYTHING TO SAY ABOUT MY OPINIONS WHEN YOU JUST DOING WHAT NIGGAS MAKE YOU DO FOR MONEY FAGGOTS DONT MEAN GAY EITHER IT MEANS FAGGOT LIKE IT ALWAYS MEANT YOU FUCKING RETARD
FUCK ALL THIS WOKE SHIT THEY PUTTING FAT BITCHES ON THE RUNWAY NOBODY WANNA SEE THAT SHIT ITS UNHEALTHY IT PROMOTES OBESITY AND THE WILD SHIT IS IF THE FAT BITCHES LOOSE WEIGHT THEN THEY LOOSE THEIR ACCEPT FOR ADELLE CAUSE SHE ACTUALLY HAS ANOTHER TALENT THEN BEING USED AS A PAWN FOR POLITICAL AGENDAS
THIS NIGGA THAT WORKED FOR ME SAID HE WAS UNCOMFORTABLE WITH MY WIFES GRAMMY LOOK FIRED AND BLOCKED ITS MORE PEOPLE LOOKING FOR WORK THEN THEY ARE PEOPLE GIVING WORK
NIGGAS NEWSFLASH WHITE PEOPLE AND JEWISH PEOPLE ARE DIFFERENT YOU CAN GET MONEY WITH JEWISH PEOPLE BUT THEY ALWAYS GONNA STEAL AND INVITE YOU OVER TO THEY HOUSE ON FRIDAY WHITE PEOPLE DO NOT FUCK WITH NIGGAS THEY LEAVE THAT TO THE JEWS IF YOU THINK YOU GETTING MONEY WITH A WITH A WHITE PERSON ITS NOT TRUE THAT SO CALLED WHITE PERSON IS ACTUALLY JEWISH JEWS HATE WHITES BECAUSE OF THE GERMANS FROM WORLD WAR 2