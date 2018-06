Player ratings from game between Croatia and Iceland

news

Croatia beat Iceland 2-1 to top Group D in order to qualify and book their place into next round of the competition. Check out how the players fared in the last group D game

Croatia

Lovre Kalinic – 7

Josip Pivaric- 7

Duje Caleta-Car – 6

Vedran Corluka – 6.5

Tin Jedvaj- 5.5

Milan Badelj- 6

Luka Modric- 8.5

Marko Pjaca- 9

Mateo Kovacic- 9

Ivan Perisic- 7.5

Andrej Kramaric- 8

Iceland

Hans Thor Halldorsson- 6.5

Birkir Mar Saevarsson- 7

Ragnar Sigurosson- 5.5

Sverrir Ingason- 5.5

Horour Bjorgvin Magnusson- 8.5

Emil Hallfreosson- 7.5

Aron Gunnarsson- 8

Johann Berg Guomundsson- 7

Gylfi Sigurosson- 7