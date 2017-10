24/7 Live - Subscribe to the Pulse Newsletter!

Wani matashi mau suna Ahmed Buhari ya fito da kudurin shi na yin takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben 2019.

Shidai wannan matashin ɗan asalin garin Kontagora ne dake jihar Neja kuma ya fara yaɗa aniyar sa a kafafen watsa labarai.

Watanni baya majalisar dakoki na ƙasa suka sanyawa kudurin dokar rage shekarun yan takara mai taken "Not too young to run" wanda zai baiwa matasa damar damawa cikin harkar siyasa ta ko wani kujera a ƙasar.