Mai zai faru idan kayi karo da wanda ya zalunce ka?

Hakika da yawa zamu iya tuna da irin azabtarwa da ire-iren zalinci da muka samu daga wasu dalibai dake gaba da mu sanda muke makarantar sekandare musamman wadanda suka yi makarantun gwamnati sama da shekaru 5 baya.

Mafi yawancin zamu iya tuna irin wahalar da muka sha daga hannun wasu masu matsayi a makaranta ko kuma wadanda ake jin ihun su bisa ajin gima da suke dashi a makaranta.

Wannan lamarin sai wadanda suka tafi makarantar kwana wato boarding zasu iya gane inda muka dosa.

Tambaya a nan shine, mai zai faru idan ka gamu da wanda ya azabtar da kai lokacin da kake makaranta?

Ga yadda wasu suka fitar da ra'ayoyin su game da batun a kafar sada zumunta na Twitter:

Da farko wata ta wallafa a shafin ta cewa "Masha Allahu... Sai gashi Allah ya hadani dake, Shegiya muguwa, azzaluma. Ban yafe ba duk cin ubana da kika yi a hassan gwarzo. Allah ya saka min.... kuma Allah ya hada ni da ke a zahiri zaki sha mamaki".

Bayan lallashe ta kan kar ta dauki mataki mai tsauri ko kuma ta yafe domin abun da ya riga ya wuce an riga an baro shi baya. wasu da dama sunyi la'akari cewa irin haka ya faru lokacin yarinta kuma a yafe ma juna domin yanzu wasu idan suka tuna kawai sai dai suyi bakin na yan mintuna.

Ga tsokaci da sauran jama'a suka yi:

"Akwai wani yana nan yana following dina a twitter, ba dan Annabi ya umurce mu da yafewa ba, da sai na cire mashi tantanin makwallato, Ina bacci 2am ya watsa mun ruwan sanyi a FGC Kwali, Ina farkawa naji saukan Mari ga kuma hasken torchlight, all because of Peak Milk. Shararren mabiyin kafar sada zumunta na Twitter mai suna @Angry_ustaaz ya rubuta.