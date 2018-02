mai ya kawo rigima tsakanin jaruman kannywood

24/7 Live - Subscribe to the Pulse Newsletter!

A cikin wannan mako an samu tsabani tsakanin wasu masu ruwa da tsaki a harkar fina-finan hausa ta farfajiyar Kannywood.

Wannan gabar ya haifar da cece-kuce tsakanin su har da magoya bayan su har ta kai ga yima juna bakan magana da nuna yatsa.

Shin wai mai ya hada sarkin kannywood Ali Nuhu da yariman sa Adam A.Zango har ta kai ga janar na fararen hula Bello Muhammed Bello?

Sakon Adam Zango

Mun ruwaito kwanan baya inda Adam Zango ya wallafa a shafin sa cewa shi ba da Ali Nuhu yake rigima ba, da gurbatattun yan kannywood yake rigima kuma yana kira ga sauran abokan sana'ar shi da mabiyan shi da su mara masa baya wajen tafiyar da sabon akida na kwato hakkin wadanda ake zalunta a masana'antar. Yayi ma wannan tafiyar taken "Tafiyar gyaran karaya".

Wannan ya fito bayan wasikar da ya fitar bara wanda yayi ma lakabi "Budaddiyar wasika zuwa ga mahassada ta dake masana'antar Kannywood" .

A sakon da ya fitar a shafin sa na Instagram cikin wannan makon ya nuna cewa da wasu gurbatattun masu da tsaki na masa'antar yake rigima domin suna danne hakkin kananan jarumai da ma ma'aikatan shirya fim.

*Hanyar da za'a bi domin samun cigaba a masana'antar kannywood

Bayan haka Zango ya wallafa a shafin sa cewa jarumai sun kai kara ga shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano kan zalinci da suke fuskata a masana'antar Kannywood.

Ya rubuta; "A Yau wasu daga cikin Jarumai MAZA da MATA tsofaffi da manya da kananan da wani bangare na Maaikata a kannywood. Suka kai kara da kukan wasu manyan producers da kananan su.! Gurin Hukumar tace fina-finai. Kan abin da suke kira danne hakki da mugunta da producers din suke musu.

A cewarsu mafi yawan ayyukan da suke da producers din basa biyansu ko kuma in zaa biya ka a baka kudin da ko na mota bazai kai ba. Ko ayi kwanaki ana aiki da kai, in an gama ace za'a kiraka, shikenan an cinye. Tabbas duk abin da mutum sama da Ashirin Mata da maza suka fada, to lallai yana faruwa. Kuma hakan zalincine

Allah bazai kyaleba.. Yaku masu wannan dabiar, ku sani an wuce lokacin bauta. Wadanda kuke bautarwa Allah sai ya saka musu. Kuma Wallhi sai kun biya su hakkin su a ranar da baku da komai sai abin da kuka jewa Allah dashi. Ina rokon wasu daga cikin Directors, Actors, Actresses, writers da producers. Mu hadu domin kawo karshen Wannan zalinci. Duk wanda aka samu a karbi hakkin wanda yaci kuma a hukuntashi. Muyi domin Allah bada nufin tozarci ko cin Zarafin juna ba. Sai Dan tsaftace Masana'anta daga hannun baragurbi. Ka fara daga set din da kake. Duk wanda kaji ba'a biya ba, ka dakatar da aikin har sai an biya hakkin mutane sannan a cigaba. Domin ni nasan ba'a film sai da kudi.

The Wallhi duk KABON wanda kaci ka shirya sauraran hkunci tun daga kabari.

Allah ka tsaremu da zalinci da cin dukiyar wadanda suka wahaltamana. Ameen.

#gyaran_karaya_movement"

Rigima tsakanin BMB da Ali Nuhu

Shima dai abokin tafiyar sa na cikin shirin Gwaska, Bello Muhammed Bello ya wallafa a shafin sa Na kafar sada zumunta cewa zai gana da manema labarai domin bayyana irin miyagun abubuwa dake faruwa a masana'antar tasu. Yace zai yi hakan ne domin a jama'a su shaida kana malamai da shugabani su sa baki domin kawo karshen zalunci dake faruwa a masana'antar.

Duk a cikin wannan kai kawo da Zango da BMB ke yi na neman kawo gyara a masana'antar, shi dai Ali Nuhu bai ce huffan ba sai dai an samu sabani tsakanin magoyan sa da Bello M.Bello.

Shi dai BMB ya zargi Ali da hallin ko-in-kula game da kalaman tunzura da zage-zage da magoya bayan Ali Nuhu suke yi.

Bisa zage-zage da suke tayi masa jarumin yace ba zai kara hakuri ba wajen mayar da martani indai zagin ya kai ga iyayen sa.

kamar yadda ya wallafa a shafin sa na kafar sada zumunta na Instagram, wani mai magoyan Ali Nuhu ya ci mutunci shi inda shi mabiyan ya rubuta wasu kalamai mara dadi gare shi ciki har da zagin mahaifiyar shi.

Kan wannan BMB ya mayar masa da martani inda ya yayi cha da Ali Nuhu har da bayyana cewa mahaifin Ali kirista ne.

Jama'a da dama sun roke shi kan ya daina ire-iren kalamai da yake kuma ya daina mayar da martani. Bayan ga haka sun nemi su sasanta tsakanin su domin sun fi kusa kuma indai sun cigaba da yin haka, ba za'a samu kyakyawar sakayya game da masana'antar tasu.

Shi dai Bello M Bello ya hakuri kuma da alama wasu manyan masu ruwa da tsaki da ake damawa da su a masana'antar suna neman sulhunta su tare da kawar da duk wani rigima da ya shiga tsakanin jarumai.