Kodai Adam A.Zango zai yi waka da Davido?

Akwai abu a cikin duhu amma da alama jarumi Adam A. Zango na shirin aiki da fitaccen mawakin Davido.

Mawakin wanda ke cin karen shi ba babbaka ya shahara a duniya kuma abun farin ciki ne ganin mawakin kasar hausa tayi aiki tare dashi wajen nishadantar da jama'a.

Kamar yadda ya wallafa a shafin sa na instagram, jarumin fim kuma mawaki, ya sanar cewa akwai abun da yake shiryawa tare da shahararen mawakin tare da daura hoton mawakin.

Ya rubuta "Thank you OBO!! Something huge is flashing me.....ALLAH kaine mai lokaci kuma ka bani sannan kana kan ara min!! ALLAH NAGODE ..... #30BG".

A jerin sunan mawakan Nijeriya har ma da nahiyar Afrika, Davido yana daya daga cikin mawaka da suka yi fice kuma yana taka rawar gani wajen daga tutar Nijeriya a idon duniya da ire-iren kasaitattun wakokin shi.

Muna jiran sauran bayanai game da shagubabben sakon da ya wallafa kuma abun azo a gani ne idan mawakan suka shirya waka tare.