Diyar marigayi Rabilu Musa Ibro zata zama amarya

IYalan Mirgayi Alh Rabilu Musa Ibro Na Gayyatar ku Zuwa daurin auren 'Yar Mirgayin Jawahir Rabilu Musa Da Isah saleh Ranar: Asabar 20/1/2018 Wurin haduwa: zoo Rd G/DanAsabe Wurin D/Aure: Danlasan warawa Sanarwa daga Adnan Musa Danlasan Allah ya bada iko, Ya sanya musu albarka.

A post shared by FALALU A DORAYI (@falalu_a_dorayi) on Jan 18, 2018 at 8:01am PST