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Music Awards announces slight changes to nominees list

Headies 2018 Music award ceremony announces changes to nominees list

The organizers of the 2018 of the Headies Music Awards have announced some changes to its nominees list

  • Published: , Refreshed:
play Headies 2018 is the 12th edition of Nigeria's most consistent music awards (DailyPost)
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Headies 2018 is right around the corner and with the awards scheduled to hold this weekend, the organizers have announced changes to some names and categories in its previously released nominees list.

In a statement made available by the organizers of the awards, it reads, ''The Headies secretariat officially write to correct the following nominations which were given in error and are corrected as follows

- ''Virtuous Woman'' by Flavour was produced by Cobhams not Mastakraft and Selebobo produced ''Rara'', not Tekno.

play Headies 2018 is scheduled to hold on Saturday, 5th May (360nobs)

 

- ''Tonight'' by Nonso Amadi was removed from 'Best RnB Single' and 'Best Vocal Performance (Male)' categories because it was released before the period under review.

- Mastakraft's nomination for Best Producer is ''Yawa'' and ''Augment'', while Cobhams is nominated for ''Butterflies'' and ''Virtuous Woman''.

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We apologize for the misinformation.

The 12th edition of the Headies Award is scheduled to hold on May 5, 2018, at the Convention Center, Eko Hotel & Suites, Lagos.

play Seyi Shay and Bovi have been unveiled as hosts of the Headies 2018 (Headies)

 

Find below the updated list

12th HEADIES NOMINEES LIST

YEAR IN REVIEW

(JULY 2016 – DECEMBER 2017)

BEST RECORDING OF THE YEAR

  1. BUTTERFLIES – OMAWUMI

  2. HALLELUYAH – FUNBI

  3. PONMILE – REMINISCE

  4. HEAVEN – BANKY W

  5. JOROMI – SIMI

BEST POP SINGLE

  1. MAD OVER YOU – RUNTOWN

  2. ALL OVER – TIWA SAVAGE

  3. YEBA – KISS DANIEL

  4. ISKABA – WANDE COAL AND DJ TUNEZ

  5. IF– DAVIDO

  6. FIA – DAVIDO

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PRODUCER OF THE YEAR

  1. (FALL, MAMA) –  KIDOMINANT

  2. (ISKABA, MALO) – SPELLZ

  3. (IF) – TEKNO

  4. (RARA) – SELEBOBO

  5. (MARADONA, COME CLOSER) –  SARZ

  6. (BUTTERFLIES, VIRTUOUS WOMAN)- COBHAMS

  7. (YAWA, AUGMENT) – MASTERKRAFT

BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE

  1. LOVE YOU DIE – PATORANKING FT. DIAMOND PLATNUMZ

  2. DANCE – TIMAYA FT. RUDEBOY

  3. HOLY HOLY – 2BABA

  4. ROCK YOUR BODY – BURNA BOY

  5. COME CLOSER – WIZKID

  6. SOFA – KISS DANIEL

BEST RAP ALBUM

  1. 27 – FALZ

  2. TRIP TO THE SOUTH – ERIGGA

  3. EL HADJ – REMINISCE

  4. THE PLAYMAKER – PHYNO

  5. THE GLORY – OLAMIDE

  6. ROSE – AQ

BEST R&B/POP ALBUM

  1. SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID

  2. TIMELESS – OMAWUMI

  3. SIMISOLA – SIMI

  4. GOLD – ADEKUNLE GOLD

  5. IJELE THE TRAVELLER – FLAVOR

  6. THIS IS ME – NINIOLA

BEST MUSIC VIDEO

  1. MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (MEJI ALABI)

  2. FOCUS- HUMBLE SMITH (CLARENCE PETERS)

  3. COME CLOSER – WIZKID (DAPS)

  4. BEEN CALLING – MALEEK BERRY (MEJI ALABI)

  5. YOLO – SEYI SHAY (MEJI ALABI)

  6. LIKE DAT – DAVIDO (DAPS)

BEST R&B SINGLE

  1. FOLASHADE – PRAIZ

  2. LET ME KNOW – MALEEK BERRY

  3. ROMEO & JULIET – JOHHNY DRILLE

  4. LOVE YOU BABY – BANKY W

  5. SMILE FOR ME – SIMI

BEST COLLABO

  1. MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID

  2. TEMPER REMIX – SKALES FT BURNA BOY

  3. JUICE – YCEE FT MALEEKBERRY

  4. NO FORGET – ADEKUNLE GOLD FT. SIMI

  5. COME CLOSER – WIZKID FT. DRAKE

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BEST RAP SINGLE

  1. YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI

  2. SOMETHING LITE – FALZ FT YCEE

  3. LINK UP – PHYNO FT. BURNA BOY, M.I.

  4. UP TO YOU – SHOW DEM CAMP FT FUNBI

  5. ME VERSUS ME – ICE PRINCE

BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE)

  1. PERFECT WOMAN – FAZE

  2. FOLASHADE – PRAIZ

  3. ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE

  4. LOVE YOU BABY – BANKY W

BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)

  1. IN THE AIR – WAJE

  2. GONE FOR GOOD – SIMI

  3. JOWO – ARAMIDE

  4. SARO – NINIOLA

  5. WHERE’S THE LOVE – NIYOLA FT. ADEKUNLE GOLD

  6. BUTTERFLIES – OMAWUMI

NEXT RATED

  1. MALEEK BERRY

  2. MAYORKUN

  3. DICE AILES

  4. JOHNNY DRILLE

  5. ZORO 

HIP HOP WORLD REVELATION

  1. NINIOLA

  2. ADEKUNLE GOLD

  3. MR. EAZI

  4. REEKADO BANKS

LYRICIST ON THE ROLL

  1. YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI

  2. POLITICAL SCIENCE – AQ

  3. LIQUOR NIGHT – BOOGEY

  4. INDUSTRY NITE – ERIGGA

BEST STREET-HOP ARTISTE

  1. PENALTY – SMALL DOCTOR

  2. WO – OLAMIDE

  3. SAI BABA – CDQ

  4. SHEPETERI – IDOWEST FT. DAMMY KRANE, SLIM CASE

  5. PASS THE AGBARA – SKUKI

  6. LEGBEGBE – MR REAL FT. IDOWEST, KELVIN CHUKS, OBADICE

BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG

  1. MONEY – ADEKUNLE GOLD

  2. RADIO – NONSO AMADI

  3. ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE

  4. PONMILE – REMINISCE

  5. FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN £& KOKER

  6. LAGOS BARBIE – BANTU

ALBUM OF THE YEAR

  1. SIMISOLA – SIMI

  2. GOLD – ADEKUNLE GOLD

  3. KLITORIS – BRYMO

  4. IJELE THE TRAVELER – FLAVOUR

  5. SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID

  6. THE PLAYMAKER – PHYNO

ARTISTE OF THE YEAR

  1. DAVIDO

  2. WIZKID

  3. OLAMIDE

  4. SIMI

  5. TIWA SAVAGE

SONG OF THE YEAR

  1. PENALTY – SMALL DOCTOR

  2. WO – OLAMIDE

  3. IF- DAVIDO

  4. YEBA – KISS DANIEL

  5. MAD OVER YOU – RUNTOWN

  6. FIA – DAVIDO

AFRICAN ARTISTE

  1. SARKODIE

  2. CASPER NYOVEST

  3. NASTY C

  4. SAUTI SOL

  5. VANESSA MDEE

HEADIES’ VIEWER’S CHOICE

  1. COME CLOSER- WIZKID

  2. IF- DAVIDO

  3. WO -OLAMIDE

  4. MAD OVER YOU – RUNTOWN

  5. YEBA- KISS DANIEL

  6. YAWA -TEKNO

INDUSTRY BRAND SUPPORTER

  1. MTN

  2. PEPSI

  3. GLO

  4. HENNESSY

  5. FIRS

  6. NIGERIA BREWERIES

  7. LAGOS STATE

BEST PERFORMER

  1. FLAVOUR

  2. FALZ

  3. M.I.

  4. 2BABA

  5. YEMI ALADE

  6. TIWA SAVAGE

ROOKIE OF THE YEAR:

AIR BOY

TENI

JUNIOR BOY

PERUZZI

SPECIAL RECOGNITION

KAFFY

HALL OF FAME

CHRIS UBOSI

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Author

Ehis Ohunyon is the Senior Music Reporter at Pulse. I breathe the music, I live the culture, I write the stories and my blood is Manchester United.

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