Headies 2018 Winners List

Headies 2018 is going down on today, Saturday May 5, 2018 at the Convention Centre, Eko Hotels and Suites, Lagos .

The music awards which is in its 12th edition is a spectacle to behold with top notch performances and a fair attempt at delivering a world class set-up.

Check out the FULL list of winners at the 2018 Headies awards.

2018 HEADIES WINNERS LIST

BEST POP SINGLE

MAD OVER YOU – RUNTOWN ALL OVER – TIWA SAVAGE YEBA – KISS DANIEL ISKABA – WANDE COAL AND DJ TUNEZ IF– DAVIDO - WINNER FIA – DAVIDO

BEST RAP SINGLE

YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI - WINNER SOMETHING LITE – FALZ FT YCEE LINK UP – PHYNO FT. BURNA BOY, M.I. UP TO YOU – SHOW DEM CAMP FT FUNBI ME VERSUS ME – ICE PRINCE

ROOKIE OF THE YEAR:

AIR BOY TENI - WINNER JUNIOR BOY PERUZZI

BEST RECORDING OF THE YEAR

BUTTERFLIES – OMAWUMI HALLELUYAH – FUNBI PONMILE – REMINISCE HEAVEN – BANKY W JOROMI – SIMI

PRODUCER OF THE YEAR

(FALL, MAMA) – KIDOMINANT (ISKABA, MALO) – SPELLZ (IF) – TEKNO (RARA) – SELEBOBO (MARADONA, COME CLOSER) – SARZ (BUTTERFLIES, VIRTUOUS WOMAN)- COBHAMS (YAWA, AUGMENT) – MASTERKRAFT

BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE

LOVE YOU DIE – PATORANKING FT. DIAMOND PLATNUMZ DANCE – TIMAYA FT. RUDEBOY HOLY HOLY – 2BABA ROCK YOUR BODY – BURNA BOY COME CLOSER – WIZKID SOFA – KISS DANIEL

BEST RAP ALBUM

27 – FALZ TRIP TO THE SOUTH – ERIGGA EL HADJ – REMINISCE THE PLAYMAKER – PHYNO THE GLORY – OLAMIDE ROSE – AQ

BEST R&B/POP ALBUM

SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID TIMELESS – OMAWUMI SIMISOLA – SIMI GOLD – ADEKUNLE GOLD IJELE THE TRAVELLER – FLAVOR THIS IS ME – NINIOLA

BEST MUSIC VIDEO

MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (MEJI ALABI) FOCUS- HUMBLE SMITH (CLARENCE PETERS) COME CLOSER – WIZKID (DAPS) BEEN CALLING – MALEEK BERRY (MEJI ALABI) YOLO – SEYI SHAY (MEJI ALABI) LIKE DAT – DAVIDO (DAPS)

BEST R&B SINGLE

FOLASHADE – PRAIZ LET ME KNOW – MALEEK BERRY ROMEO & JULIET – JOHHNY DRILLE LOVE YOU BABY – BANKY W SMILE FOR ME – SIMI

BEST COLLABO

MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID TEMPER REMIX – SKALES FT BURNA BOY JUICE – YCEE FT MALEEKBERRY NO FORGET – ADEKUNLE GOLD FT. SIMI COME CLOSER – WIZKID FT. DRAKE

BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE)

PERFECT WOMAN – FAZE FOLASHADE – PRAIZ ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE LOVE YOU BABY – BANKY W

BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)

IN THE AIR – WAJE GONE FOR GOOD – SIMI JOWO – ARAMIDE SARO – NINIOLA WHERE’S THE LOVE – NIYOLA FT. ADEKUNLE GOLD BUTTERFLIES – OMAWUMI

NEXT RATED

MALEEK BERRY MAYORKUN DICE AILES JOHNNY DRILLE ZORO

HIP HOP WORLD REVELATION

NINIOLA ADEKUNLE GOLD MR. EAZI REEKADO BANKS

LYRICIST ON THE ROLL

YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI POLITICAL SCIENCE – AQ LIQUOR NIGHT – BOOGEY INDUSTRY NITE – ERIGGA

BEST STREET-HOP ARTISTE

PENALTY – SMALL DOCTOR - WINNER WO – OLAMIDE SAI BABA – CDQ SHEPETERI – IDOWEST FT. DAMMY KRANE, SLIM CASE PASS THE AGBARA – SKUKI LEGBEGBE – MR REAL FT. IDOWEST, KELVIN CHUKS, OBADICE

BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG

MONEY – ADEKUNLE GOLD RADIO – NONSO AMADI ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE PONMILE – REMINISCE FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN £& KOKER LAGOS BARBIE – BANTU

ALBUM OF THE YEAR

SIMISOLA – SIMI GOLD – ADEKUNLE GOLD KLITORIS – BRYMO IJELE THE TRAVELER – FLAVOUR SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID THE PLAYMAKER – PHYNO

ARTISTE OF THE YEAR

DAVIDO WIZKID OLAMIDE SIMI TIWA SAVAGE

SONG OF THE YEAR

PENALTY – SMALL DOCTOR WO – OLAMIDE IF- DAVIDO YEBA – KISS DANIEL MAD OVER YOU – RUNTOWN FIA – DAVIDO

AFRICAN ARTISTE

SARKODIE CASPER NYOVEST NASTY C SAUTI SOL VANESSA MDEE

HEADIES’ VIEWER’S CHOICE

COME CLOSER- WIZKID IF- DAVIDO WO -OLAMIDE MAD OVER YOU – RUNTOWN YEBA- KISS DANIEL YAWA -TEKNO

INDUSTRY BRAND SUPPORTER

MTN PEPSI GLO HENNESSY FIRS NIGERIA BREWERIES LAGOS STATE

BEST PERFORMER

FLAVOUR FALZ M.I. 2BABA YEMI ALADE TIWA SAVAGE

SPECIAL RECOGNITION

KAFFY

HALL OF FAME

CHRIS UBOSI